東加小島遭海嘯夷平！全島106人竟奇蹟生還　最新畫面曝光

▲阿塔塔島遭海嘯襲擊後，全島106人竟然全數奇蹟生還。（圖／翻攝自臉書／Royal Sunset Island Resort）



記者張方瑀／綜合報導

南太平洋島國東加的海底火山14、15日接連噴發，引發地震和海嘯，目前已知造成至少6人死亡，而其中位於火山口僅55公里的阿塔塔島（Atata）遭海嘯襲擊後，全島建築物幾乎全毀，但島上106人竟然全數奇蹟生還。

綜合外媒報導，東加約由170個島嶼組成，部分島嶼屬於無人島，加起來的面積幾乎跟美國德州一樣大，其中絕大多數並無人居住，全國10萬人口中，約有70％住在主要大島塔布島（Tongatapu），而「洪加湯加—洪加哈派」（Hunga Tonga-Hunga Ha’apai）火山島海底火山爆發後，距離火山口僅55公里的阿塔塔島，直接被海嘯淹沒。

據了解，阿塔塔島在第一時間完全與外界失聯，後來當地著名的皇家日落島度假村（Royal Sunset Island Resort）21日在臉書表示，島上的所有人員都平安無事，所幸當時沒有任何遊客入住。但由於島上缺乏淡水，且超過一半的建築物都已損毀，到處都是火山灰燼，所以需要先行撤離，並且需要籌募資金來恢復家園。

東加國家應急管理辦公室透露，截至當地時間23日止，已經確認有6人死亡，而紐西蘭海軍也已經將物資送達塔布島，包含25萬公升淡水，以及可以日產7萬公升水的海水淡化設備。目前各個援助機構也已發放約6萬公升的飲用水，但量仍舊不足，急需外界協助。