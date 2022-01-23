新郎吃醋！新娘和男賓客跳舞「被甩耳光」　隔天怒嫁別人

▲新娘在宴會上被新郎賞巴掌，當場氣哭悔婚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）一名新娘去年與新郎完成訂婚儀式，並在今年1月舉辦婚禮及宴會。在宴會上，小倆口開心隨著音樂起舞，但就在另名男親友加入搭肩跳舞時，新郎吃醋伸手推了新娘及這名男親友，甚至打新娘耳光。這一切讓女方無法接受當場氣哭，隔日直接嫁給另一名男子。

Times Now報導，新娘去年11月6日與擔任工程師的男方舉行訂婚儀式，並把婚禮定在今年1月20日，按照當地習俗慣例，在宴客安排在婚禮的前一天，也就是1月19日這天。這場宴會為了增加氣氛，邀請DJ來播放音樂助興，新娘與新郎也開心隨著音樂起舞。

只不過，這一切都在另名男親友加入後失控變調。正當新娘與新郎跳得正起勁時，女方賓客的一名男親友也加入跳舞，並把手放在兩人的肩上。然而這讓新郎當場大吃醋，不但在眾人面前把新娘與這名男子推開，還打了新娘耳光。

新娘當場氣哭決定取消婚禮，女方親屬也同意此事，並在家族內挑選一名合適的新郎，在原定時間照樣辦婚禮，只不過是在7公里外的另個地方舉行。

被悔婚的新郎事後向警方投訴，女方必須賠償男方籌辦婚禮所花費的70萬盧比（約新台幣26萬元）。

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