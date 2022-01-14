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跨年和未來公婆吃飯！女醫師拒請客竟遭未婚夫狂轟：妳太自私

▲▼聚餐。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名女醫師因為拒絕在跨年夜請未婚夫一家人吃飯而被未婚夫狂罵，下同。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

國外32歲女醫師在跨年時，和未婚夫的父母一起共進晚餐，豈料未婚夫與未來公婆卻一致認同，由於女醫師的薪水較高，因此她必須為那昂貴的一餐買單，讓她在傻眼之餘，也開始反思自己是不是被未婚夫一家當成搖錢樹，於是她怒氣沖沖地離開了餐館，並打算重新考慮這門婚事。

據《鏡報》報導，國外一名女醫師最近在網上透露，她的未婚夫山姆（Sam）在跨年夜時，邀請她與自己的父母到餐廳共進晚餐，一開始雙方氣氛十分融洽，未來公婆也點了很多菜、甜點和飲料，讓女醫師覺得自己十分受尊重。

▲▼哭泣。（圖／取自免費圖庫Pexels）

不過，這段美好的時光卻在結賬的時候戛然而止。當時，女醫師主動拿出錢包，以行動表示自己願意和大家AA制，而山姆也假意表示，「不，你不需要這樣，是我們邀請你來吃飯的。」在女醫師堅持付自己的餐費後，山姆和父母的臉色突然變得越來越尷尬。

女醫師趕忙問大家發生了什麼事，未來婆婆含糊地說，她和丈夫都沒有帶錢，而山姆身上的錢甚至連酒錢都不夠。這時，山姆的爸爸笑著說，「看來我們該讓我們的醫生付錢了」。

事態的轉變讓女醫師看傻了眼，她表示，儘管自己的收入很高，但這餐飯對她來說還是太貴了，而且山姆與父母的表現讓她感覺自己被他們當成了盤子，因此她堅持只付自己的份後，就憤怒地離開了餐廳。

▲▼吵架。（圖／取自免費圖庫Pexels）

當晚，山姆生氣地打給女醫師，嚴厲地指責她「是個自私的人」，還破壞了他們一家的跨年夜。女醫師表示，她事後的感覺很糟，甚至開始對這段婚姻動搖，於是到網上詢問網友的看法。沒想到po文曝光後，大家都一面倒地力挺女醫師，認同山姆與父母的行為有些過分。

不少網友表示，「3個成年人同時忘了帶錢包，我覺得這絕對不是巧合」、「看起來他們邀請你的目的就是希望你能付錢」、「你的未來公婆和丈夫明顯是為了錢在利用你」、「他們都在利用你，這就是你想要的下半輩子嗎」、「看來你是時候該重新考慮這門婚事了」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

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