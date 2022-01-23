礁溪長榮鳳凰酒店1員工確診　緊急宣布停業3天

▲礁溪長榮鳳凰酒店1男員工確診，上千人大篩檢。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭23日新增一例，宜蘭衛生局公布案的18443號，是20多歲礁溪長榮鳳凰酒店服務中心員工，他於22日出現咳嗽、發燒及噁心症狀，經採檢後為陽性確診，Ct值26。而礁溪長榮鳳凰酒店23日下午緊急宣布明天起閉館3天，並協助訂房、訂席客人辦理退款與延期更改事宜。

礁溪長榮鳳凰酒店男櫃台員工確診，宜蘭衛生局表示，男櫃台員工女友也陽性、Ct值。為此，礁溪長榮鳳凰酒店表示，酒店服務中心同仁22日深夜因身體不適就醫進行快篩與PCR檢測，23日凌晨檢驗結果呈陽性確診。酒店一接獲同仁確診回報後，立即通報中央流行疫情指揮中心與宜蘭縣政府衛生局，依照主管機關指示進行疫調、展開全面清消，同時對全館顧客與員工進行快篩與PCR，目前正等待檢驗報告。

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礁溪長榮鳳凰酒店指出，非常重視客人健康與權益，全館員工完整接種兩劑疫苗比例達96%，尚未接種疫苗同仁皆定期快篩；23日啟動緊急應變小組逐一聯絡訂房、訂席客人，全力協助顧客辦理退款與延期更改事宜。

而在23日所有顧客離館後，酒店將徹底進行全館清潔消毒，並自明日起閉館3天(1/24-1/26)，配合中央流行疫情指揮中心的指示進行後續防疫作業。