基隆男無照連續毒駕挨罰22萬　市中心房地差點沒了

▲基隆市周姓男連續毒駕挨罰。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

基隆市周姓男子曾因持有愷他命被判刑及罰款，且駕照被註銷仍開車上路，更誇張的是還多次毒駕，共挨罰22萬。宜蘭分署為強力掃蕩酒、毒駕案件，鐵腕查封周男名下位於基隆市仁愛區的3筆持分土地及1筆建物，周男嚇到立刻至宜蘭分署辦理分期，於近日繳清罰鍰，並向書記官表示吸毒的代價太高，再也不敢吸毒了。

宜蘭分署表示，基隆市一名周姓男子於2016年間先是被巡邏員警2次查獲持有第三級毒品愷他命，吃了2張各2萬元的罰單合計4萬元，還於2016年2月間吸毒後開車上路，被裁罰9萬元及吊扣駕照12個月，沒想到周男竟罰不怕，於短短2個月後的2016年4月間再度毒駕，再被裁罰9萬元及吊銷駕照。

周男駕照雖被註銷，但仍於2020年間違法無照開車上路，再挨罰12,000元，罰鍰總金額高達22萬元，經各移送機關多次向周男催繳，周男均未繳納，案件移送宜蘭分署強制執行。宜蘭分署收案後多次通知周男至分署報告及扣押其存款，周男都避不見面還搞失蹤，經宜蘭分署確認其名下除位於基隆市仁愛區的不動產外，已無其他可供執行的財產，迫使宜蘭分署鐵腕查封其名下位於基隆市仁愛區市中心的3筆持分土地及1筆建物，周男這才驚覺大事不妙，立刻至宜蘭分署申辦分期繳納，於近日繳清罰鍰，並向宜蘭分署書記官表示吸毒的代價太高了，不僅被關，房子還差點沒了，以後再也不敢吸毒了。