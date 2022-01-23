遠雄自貿園區炸出百人確診！陳時中要求同住家人「不要出門」

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今（23）日下午公布新增52例本土個案，其中30例與遠雄自貿園區有關，目前該園區已有100人染疫。陳時中表示，除了亞旭新增13人外，其餘17人都是在鴻佰科技500人採檢中驗出。因應確診案擴大，指揮中心已要求加值園區全面停工，同住家人也要進行加強版自主健康管理，「不能任意移動，盡量不要出門」，就算出門也不要搭乘大眾運輸。

本土疫情一開始從北部，桃機清潔員、手推車員與照服員家人一路燒到聯邦銀、西堤，直到亞旭電腦工廠個案大爆發，一夜增加60名工廠人員確診，目前相關確診本土超過200例；另一方面，南部則是一家三口確診，引發高雄港群聚案，三天下來個案已經超過20例。

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亞旭案源頭為案18220移工，1/9到西堤用餐未掃實聯制，也沒有病識或警覺，直到1/21採檢驗出陽性，但病毒已在社區擴散。指揮中心昨宣布將前進指揮所移師遠雄自貿園區，同樣由醫福會執行長王必勝與勞動部合力執行採檢任務，相關疫調則由桃園市衛生局負責，希望由外而內作為防堵疫情。

陳時中在記者會公布最新採檢狀況，1/24（一）將安排自貿區其他公司員工PCR，總共要檢驗4500人，1/25（二）也會在加值園區A、B棟採檢3000人，另針對同住家人發送家用快篩試劑。目前亞旭已有320名移工被送往集中檢疫所隔離14天，自貿區另有14人送集中檢疫所、3人確診送醫，另有373人在宿舍就地隔離。

▲案18155(高雄港)確診各案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲▼案18155(高雄港)調查及防治作為。（圖／指揮中心提供）