　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／桃園23處足跡公布！南崁菜市場、中壢火車站、好市多都入列

▲▼鄭文燦23日上午召開防疫記者會。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

▲桃園市長鄭文燦。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

記者楊淑媛、林昱萱／桃園報導

新冠肺炎疫情升溫，本土案例接連增加，而稍早桃園市政府也公布相關23處足跡，其中包含中壢火車站、南崁菜市場、好市多、家樂福等都入列。

新聞處長詹賀舜表示，經衛生局連夜疫調，公布遠雄自貿港區個案相關公共場所足跡，包含1月15日至21日期間曾至家樂福中原店；1月16日至21日期間曾至南崁菜市場；1月16日至21日曾搭乘亞通客運703線；1月16日、18日曾搭乘亞通客運5250線；1月16日曾至歐悅國際連鎖精品旅館、中壢希望職工中心、晚間曾至家樂福經國店；1月17日上午曾至7-11立揚門市；1月17日至1月21日曾搭乘1路公車；1月17日、20日、21日曾至7-11遠雄門市。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1月18日下午曾至萬岳運動用品中正店；1月18日至20日期間曾至J-MART佳瑪生活館南崁店與NET南崁一店；1月19日曾至Costco桃園中壢店、晚間曾至大埔鐵板燒建國店；1月20日曾至旌寶五金百貨行、家樂福內壢店、57商店、晚間曾至久湯鍋の物24H；1月21日曾至您好尚介香碳烤、中壢火車站、上午曾至7-11布拉格門市、晚間曾至成蕙生鮮超市。

詹賀舜說，確診移工相關宿舍和經常聚集的場所，環保局近日已加強環境消毒，而針對上述足跡點，防疫消毒大隊一接獲通報也立即展開消毒工作，配合疫調儘速完成清消。

▲桃園足跡。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲桃園足跡。（圖／記者楊淑媛翻攝）

►煮飯最強秘密武器

ET快訊
Omicron潛伏期僅3天！　沒打疫苗重症率高
LIVE／春節前疫情南北齊發！　蘇貞昌赴指揮中心
學測數B考完！　答案跟預估五標看這邊
快訊／桃園再增「3校+1補習班」停課！　健行科大、同德國小入
快訊／桃園23處足跡曝！南崁菜市場、中壢火車站、好市多
快訊／蘆洲爆確診！　衛生局火速疫調
快訊／高雄確診女曾到派出所　5警PCR出爐
礁溪五星溫泉飯店爆確診！員工、房客千人大篩檢
快訊／中彰大橋嚴重車禍！　休旅車「夾成鐵餅」
獨／直擊集中檢疫所！驚見移工「開門聊天」到處晃、唱歌

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學測數B考完！題目、答案跟預估五標看這邊

快訊／桃園再增「3校+1補習班」停課一天！健行科大、同德國小入列

快訊／桃園23處足跡公布！南崁菜市場、中壢火車站、好市多都入列

快訊／高雄2警眷重疊「確診者足跡」被通知篩檢　派出所人心惶惶　

台南安平開台天后宮　「金虎獻瑞～墨寶呈祥」迎春活動大受歡迎　

快訊／高雄確診女曾到派出所諮詢車禍　5警PCR結果出爐

最難數A滾開！數B平易近人　試考生評「中間偏易」

礁溪五星溫泉飯店爆確診！員工、房客千人大篩檢

獨／入住集中檢疫所！移工「開門爽聊天」到處晃　還拿麥克風唱歌

2022「大破財」4生肖！專家：投資、借錢都會有去無回

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

桃園一夜篩出63陽性！遠雄自貿港區「至少萬人採撿」

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

耍帥一口氣乾滿杯伏特加　新北古拉格斯到廁所爆吐

MAMAMOO頌樂飆高音唱《Let It Go》　《兩天一夜》成員爆揍吉祥物...頭罩掀開嚇瘋

女騎士水溝蓋跑法鑽縫超車　失控自摔撞路邊告卡車肇逃

學測數B考完！題目、答案跟預估五標看這邊

快訊／桃園再增「3校+1補習班」停課一天！健行科大、同德國小入列

快訊／桃園23處足跡公布！南崁菜市場、中壢火車站、好市多都入列

快訊／高雄2警眷重疊「確診者足跡」被通知篩檢　派出所人心惶惶　

台南安平開台天后宮　「金虎獻瑞～墨寶呈祥」迎春活動大受歡迎　

快訊／高雄確診女曾到派出所諮詢車禍　5警PCR結果出爐

最難數A滾開！數B平易近人　試考生評「中間偏易」

礁溪五星溫泉飯店爆確診！員工、房客千人大篩檢

獨／入住集中檢疫所！移工「開門爽聊天」到處晃　還拿麥克風唱歌

2022「大破財」4生肖！專家：投資、借錢都會有去無回

快訊／男團iKON感冒症狀驗出PCR陽性！「6中3」一半確診

疫苗試驗就靠牠！美貨車載100實驗猴出車禍　4隻暴走大逃亡

目睹9歲女童丟廚餘　食堂員工秒撈出「強迫吃光」！家長氣炸投訴

調皮貓慢動作示範打哥哥　柯基「無奈→眼神死」回頭跟媽告狀

LIVE／春節前疫情南北齊發！宜蘭也爆確診　蘇貞昌赴指揮中心

台股封關行情有戲？法人曝這大咖是關鍵

學測數B考完！題目、答案跟預估五標看這邊

Omicron潛伏期僅3天！紐時：沒打疫苗重症率高　突破性感染才輕症

樓下鄰居太敏感「狂投訴腳步聲」！他無奈求救：地板鋪海綿可以嗎

紐西蘭百人婚宴驚爆Omicron！疫情紅色警戒　總理阿爾登婚禮取消

生活熱門新聞

確診男高雄騎回台北　足跡網怕爆

「升三級都難擋！」台大醫：建議兩招自救

即／宜蘭礁溪某五星溫泉飯店「傳有人確診」！

怎會以為要升三級？醫喊不做這2事「升四級也沒用」

爆乳鋼琴YouTuber早露臉！粉絲驚：PR值90+

「6步驟」內用防感染　醫喊別動桌上這東西

春節還敢返鄉？　網點3關鍵一定回家

春節最強運5生肖！「財氣+桃花」大噴發

本土確診地圖曝　6縣市變色！高雄超越雙北

板橋挖到「5000年巨大古木」！學者揭重要價值

高科大學生確診「匡列200多人」　100多人已離開高雄

大雨夜襲7縣市！水彈狂炸南部少見濕爆

高雄今日暴增14例！最新足跡公布

即／亞旭染疫擴大！鄭文燦：會新增確診個案

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

最寵老婆4星座男！Top 1有求必應

確診男高雄騎回台北　足跡網怕爆

「升三級都難擋！」台大醫：建議兩招自救

美：第3劑打mRNA疫苗　Omicron防護力最有效

泌尿醫警告：4種水別喝「放過夜細菌暴長」！

若多點爆發「陳時中恐升三級警戒」　侯友宜：全面防堵

即／宜蘭礁溪某五星溫泉飯店「傳有人確診」！

17歲男「賣腎買iPhone」　10年後現況曝

澎恰恰亮存摺「已賺3000萬」！債主正面槓上

怎會以為要升三級？醫喊不做這2事「升四級也沒用」

阿諾肇事爆嚴重車禍！駕駛滿頭血

獨／咪妃結婚了！　熱戀3月閃嫁型男老公

爆乳鋼琴YouTuber早露臉！粉絲驚：PR值90+

「6步驟」內用防感染　醫喊別動桌上這東西

春節還敢返鄉？　網點3關鍵一定回家

更多

最夯影音

更多
朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～
耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面