快訊／桃園23處足跡公布！南崁菜市場、中壢火車站、好市多都入列

▲桃園市長鄭文燦。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

記者楊淑媛、林昱萱／桃園報導

新冠肺炎疫情升溫，本土案例接連增加，而稍早桃園市政府也公布相關23處足跡，其中包含中壢火車站、南崁菜市場、好市多、家樂福等都入列。

新聞處長詹賀舜表示，經衛生局連夜疫調，公布遠雄自貿港區個案相關公共場所足跡，包含1月15日至21日期間曾至家樂福中原店；1月16日至21日期間曾至南崁菜市場；1月16日至21日曾搭乘亞通客運703線；1月16日、18日曾搭乘亞通客運5250線；1月16日曾至歐悅國際連鎖精品旅館、中壢希望職工中心、晚間曾至家樂福經國店；1月17日上午曾至7-11立揚門市；1月17日至1月21日曾搭乘1路公車；1月17日、20日、21日曾至7-11遠雄門市。

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1月18日下午曾至萬岳運動用品中正店；1月18日至20日期間曾至J-MART佳瑪生活館南崁店與NET南崁一店；1月19日曾至Costco桃園中壢店、晚間曾至大埔鐵板燒建國店；1月20日曾至旌寶五金百貨行、家樂福內壢店、57商店、晚間曾至久湯鍋の物24H；1月21日曾至您好尚介香碳烤、中壢火車站、上午曾至7-11布拉格門市、晚間曾至成蕙生鮮超市。

詹賀舜說，確診移工相關宿舍和經常聚集的場所，環保局近日已加強環境消毒，而針對上述足跡點，防疫消毒大隊一接獲通報也立即展開消毒工作，配合疫調儘速完成清消。