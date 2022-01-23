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超商用餐區有人剪髮！他看傻「拍照PO網」　總公司解釋：出借義剪

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO看到有人在超商用餐區剪頭髮，覺得相當扯。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「超扯！我真的大開眼界，真的有人把便利商店當自己家。」有網友日前在臉書《爆料公社》貼出照片，只見他拍下在使用超商用餐區的客人，不過對方並非在吃東西或休息，而是在剪頭髮，「路過的人都要踩著頭髮過去，真的很噁！」對此，超商也給出回應，有人在店裡剪髮是「出借義剪」。

這位網友文中直呼扯，因為居然有人直接在超商的用餐區剪頭髮，一些顧客還得踩著滿地頭髮路過，而且對方還不只剪了一顆頭，「姊姊剪完還換一個弟弟，妳沒有掃具妳要怎麼掃？」並hashtag，「#重點姊姊剪完換弟弟」、「#妳沒掃具要怎麼清我就問？」「#知道尊重怎麼寫？」

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貼文一出，吸引1.8萬人關注，留言超過3千多則，不少網友也覺得剪髮行為不夠尊重其他顧客，「真的是方便當隨便」、「再不制止，很快就店內染髮洗頭了。」

不過，就有人緩頰道，推測可能是超商的義剪活動，「如果是店長配合的活動，又是服務弱勢家庭義剪，應該可以體諒」、「如果是便利商店同意讓他們義剪其實你也無話可說。」

事件吸引許多網友關注，超商總公司回應，當天該店鋪是協助民眾作為義剪活動場地，活動結束後有馬上清潔打掃，同時致歉該間店鋪造成顧客觀感不佳，會再加強提醒單店行為。

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