　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沒掃實聯制害染疫「亞旭+70、高雄港+10」　網嗆QR Code擺好看的？

▲▼台北市部分夜市自29日起在落實實聯制登記、酒精消毒等防疫措施的前提下逐步微解封,小週末的寧夏夜市擺脫休市時的蕭條景況,迎來久違的逛街人潮,新冠肺炎,武漢肺炎,本土疫情,社交距離,紓困,攤商,攤販,擺攤,餐飲業,禁止內用,外帶,人流,三級警戒。（圖／記者李毓康攝）

▲大家出入公共場所，還有落實實聯制嗎？（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

實聯制上路至今，累計已發出6億則簡訊，不過桃園移工群聚爆發，破口就是2名移工到西堤用餐卻沒有實聯制，更沒有預約，導致資訊獲取上相對有難度。對此，PTT鄉民崩潰透露，疫情一夕間炸鍋，實際去兩家超商查看，發現大部分的人直接忽略實聯制，讓他直言「是不是擺好看的？」

一名網友在PTT以「實名制（應為實聯制）是不是沒人在用了？」為標題直呼，21日晚上一夕間爆出60多例，人心惶惶之際，結果原PO去兩間不同超商，發現大部分的客人都沒掃實聯制QR Code，「是不是擺好看的？沒人用的話要不要取消了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友兩派熱議，「會掃QR Code的，有三成就偷笑了」、「高雄那個沒乖乖掃要被罰錢」、「境外一直破口 掃那個於事無補」、「便利商店、市場幾乎沒在管，Google Maps就有時間軸 還比較精準」、「自從超商店員被砍以後，超商就放推了」、「保險都買好了，掃這個碰運氣看看」。

另一派網友怕爆回應，「剛剛去麥當勞就被叫去掃了」、「我這兩天有認真掃了」、「本來沒再掃了，看爆成這樣就乖乖掃」、「一直都有掃，反正免錢」、「我都乖乖掃，看過進超商沒掃的一對男女，沒品」。

▲▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區,北市府啟動虎林專案,虎林街周邊市場一早人潮比以往減少許多,疫情,防疫,疫調,熱區,社區清零,傳統市場,人流管制,QRCode實聯制,身分證尾數分流,實名制,攤商,攤販,紓困。（圖／記者李毓康攝）

▲當確診者出沒時，實聯制可讓疫調單位迅速掌握案例足跡，防堵疫情擴大。（圖／記者李毓康攝）

針對桃園移工群聚這把火，桃園市長鄭文燦直言，衛生局疫調發現移工2人到過西堤用餐沒有實聯制，更沒有預約，後續也因為沒看到報導，2人因移工身分在資訊的獲取上也相對有難度，且移工2人住在工廠通鋪宿舍，涉及員工人數相當多。最新染疫狀況部分，亞旭電腦工廠21日深夜篩出63人確診，加上先前的6位、1位返國確診的人員，目前已經累計70位確診。

至於高雄港疫情部分，也是因為確診者沒掃實聯制，導致疫情狂竄。高雄21日公布新增10例確診，全都判定感染Omicron，且感染源疑似與國際商船新光輪有關。航港局副局長劉志鴻表示，案18156為高雄港船舶引擎維修員，疫調後發現他在登船時，未落實登記實聯制，因此航港局初步決議，將針對該案開罰10萬元，另外因船公司未落實監督責任，因此也會一併處分。根據相關規定，船員登船都須掃描實聯制，違反防疫規定者可罰10到50萬元。

►必學！除濕機正確3用法

ET快訊
快訊／家長確診！　高雄某國小緊急停課一天
快訊／高雄確診恐是「雙位數」！　急發簡訊通知足跡重疊民眾
亞旭桃園廠爆群聚！　竹北廠1員工1／13曾前往
快訊／高雄夢時代宣布：緊急休館一天　
Keanna連發6黑底白字！　「為ØZI和男友吵架分手」
LIVE／亞旭「疫」暴確診累計70人　桃園急設2篩檢站追餐廳
朴信惠婚禮現場照曝光！　裸背婚紗激美
8張「防疫保單」一次看！　最高可領10萬
快訊／北市確診再+1！　Ct值僅10

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／家長確診！高雄某國小緊急停課一天

亞旭移工「24人擠1房」大爆發！作家最怕1點：暴露人性了

「先進國家都和病毒共存」台灣恐慌什麼？網吐真相打臉：是不得已

快訊／高雄今確診數恐是雙位數！急發簡訊通知「足跡重疊民眾」

亞旭竹北廠1員工曾前往桃園！衛生局急採檢　178人啟動分流上班

Omicron致死率曝！醫嘆「別再說是小感冒不會死人」　沒接種增14倍

沒掃實聯制害染疫「亞旭+70、高雄港+10」　網嗆QR Code擺好看的？

快訊／疑有足跡！夢時代緊急宣布今休館一天

學測英文疫苗接種副作用入題　試考生認為「中間偏易」

Omicron害人「腦霧」狂失憶…台灣男人更怕1後遺症：再變小就完了

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

高雄確診者未告知台南喜宴足跡　黃偉哲：若有破口市民不會原諒

陳文茜直問小S「老公早洩妳會怎麼樣？」　她羞曝房事...會喊「再等我一下」

《聲林3》黃祝賢儒超會扭、李杰明豁出去　李拾壹創作打動陳珊妮：我非常喜歡

原住民熱唱台語歌《再出發》 沒半句聽懂網：以為是族語

鳳梨鼠薯認睡4寶媽：那時候單身！　3次鞠躬道歉「幫忙女性赴湯蹈火」

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

快訊／家長確診！高雄某國小緊急停課一天

亞旭移工「24人擠1房」大爆發！作家最怕1點：暴露人性了

「先進國家都和病毒共存」台灣恐慌什麼？網吐真相打臉：是不得已

快訊／高雄今確診數恐是雙位數！急發簡訊通知「足跡重疊民眾」

亞旭竹北廠1員工曾前往桃園！衛生局急採檢　178人啟動分流上班

Omicron致死率曝！醫嘆「別再說是小感冒不會死人」　沒接種增14倍

沒掃實聯制害染疫「亞旭+70、高雄港+10」　網嗆QR Code擺好看的？

快訊／疑有足跡！夢時代緊急宣布今休館一天

學測英文疫苗接種副作用入題　試考生認為「中間偏易」

Omicron害人「腦霧」狂失憶…台灣男人更怕1後遺症：再變小就完了

統一獅發表完整教練團　潘武雄球員兼任助理打教

蔡英文：蔣經國堅定保台立場，是當前台灣人民最大共識

IKEA回應麥當勞嗆聲　一天弄出疊字展　千名網友按讚：實在太狂！

「ØZI主動追求給承諾」Keanna全說了！戳破他無情人設：二度傷害我

快訊／家長確診！高雄某國小緊急停課一天

日清「達摩開運杯麵」超萌藏驚喜！　躲了必勝貓咪應援考生

達比修有超喜歡火腿新球衣　今年首度牛棚很滿意

港府：人道毀滅倉鼠是為了民眾健康　晚採取行動「後果難以負擔」

亞旭移工「24人擠1房」大爆發！作家最怕1點：暴露人性了

醬筍西瓜綿放進配菜！漢來美食鐵板燒牛排館升級　要喚醒記憶裡味道

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

生活熱門新聞

快訊／桃園亞旭電腦工廠篩檢　傳60人呈現陽性

快訊／桃園移工群聚擴大！驗出60人陽性「累積66確診」

暴增23例「仍不升三級？」　1類人狂抖

桃園一夜+60為何不三級？鄉民氣瘋了

一夜暴增60確診！　若升三級「9大措施」一次看

一夜炸60例「剩2條路選」！　醫曝最壞結果

即／亞旭電腦廠暴增60例　全數送北市防疫旅館

一夜＋60　網：年前大爆炸1行業最慘

即／高雄確診者到台南參加喜宴！同桌11人全是外縣市

深夜狂增60例！　醫見2狀況：考驗太大了

強降雨訊號全台濕！下波恐有冷氣團

一夜增60例　醫列氣溶膠10招自保

一覺醒來＋60　醫：傳播9天恐入社區

即／亞旭廠暴增60例　本國籍作業員也染疫

更多熱門

相關新聞

他質疑「西堤不是路邊攤欸」　PTT喊2點炸鍋

他質疑「西堤不是路邊攤欸」　PTT喊2點炸鍋

桃園亞旭移工群聚擴大，累積已達70人確診，初步研判跟曾到西堤用餐的兩名確診移工有關，由於當初兩人並未掃實聯制簡訊，使得匡列整整慢了12天，就有網友質疑，西堤這麼大的餐廳，就算沒實聯制，也有其他方法，「是不是疫調螺絲鬆了？」

確診赴宴卻隱瞞足跡　衛生局考慮開罰

確診赴宴卻隱瞞足跡　衛生局考慮開罰

萬一確診「隔離比病毒更可怕」　鄉民狂抖+1

萬一確診「隔離比病毒更可怕」　鄉民狂抖+1

快訊／桃園移工群聚爆60人確診　侯友宜：無新北市民

快訊／桃園移工群聚爆60人確診　侯友宜：無新北市民

一夜炸60例「剩2條路選」！　醫曝最壞結果

一夜炸60例「剩2條路選」！　醫曝最壞結果

關鍵字：

本土確診實聯制超商桃園移工群聚

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃園亞旭電腦工廠篩檢　傳60人呈現陽性

快訊／桃園移工群聚擴大！驗出60人陽性「累積66確診」

暴增23例「仍不升三級？」　1類人狂抖

王子無預警「認愛」！　曬「臉貼臉合照」超甜

朴信惠、崔泰俊絕美婚紗照曝光！

桃園一夜+60為何不三級？鄉民氣瘋了

一夜暴增60確診！　若升三級「9大措施」一次看

Keanna男友「我不裝了」　攤牌認知道真相

她守貞5年初夜沒流血被老公嫌！醫看傻：根本沒破

一夜炸60例「剩2條路選」！　醫曝最壞結果

新北警補進266新血　全場最正「嬌點」是她

即／亞旭電腦廠暴增60例　全數送北市防疫旅館

天王嫂結局大不同！網揭「最大區別」

一夜＋60　網：年前大爆炸1行業最慘

嘉義某考場學生墜樓　送醫搶救不治

更多

最夯影音

更多
不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚
柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

高雄確診者未告知台南喜宴足跡　黃偉哲：若有破口市民不會原諒

高雄確診者未告知台南喜宴足跡　黃偉哲：若有破口市民不會原諒

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面