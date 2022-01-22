沒掃實聯制害染疫「亞旭+70、高雄港+10」　網嗆QR Code擺好看的？

▲大家出入公共場所，還有落實實聯制嗎？（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

實聯制上路至今，累計已發出6億則簡訊，不過桃園移工群聚爆發，破口就是2名移工到西堤用餐卻沒有實聯制，更沒有預約，導致資訊獲取上相對有難度。對此，PTT鄉民崩潰透露，疫情一夕間炸鍋，實際去兩家超商查看，發現大部分的人直接忽略實聯制，讓他直言「是不是擺好看的？」

一名網友在PTT以「實名制（應為實聯制）是不是沒人在用了？」為標題直呼，21日晚上一夕間爆出60多例，人心惶惶之際，結果原PO去兩間不同超商，發現大部分的客人都沒掃實聯制QR Code，「是不是擺好看的？沒人用的話要不要取消了？」

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底下網友兩派熱議，「會掃QR Code的，有三成就偷笑了」、「高雄那個沒乖乖掃要被罰錢」、「境外一直破口 掃那個於事無補」、「便利商店、市場幾乎沒在管，Google Maps就有時間軸 還比較精準」、「自從超商店員被砍以後，超商就放推了」、「保險都買好了，掃這個碰運氣看看」。

另一派網友怕爆回應，「剛剛去麥當勞就被叫去掃了」、「我這兩天有認真掃了」、「本來沒再掃了，看爆成這樣就乖乖掃」、「一直都有掃，反正免錢」、「我都乖乖掃，看過進超商沒掃的一對男女，沒品」。

▲當確診者出沒時，實聯制可讓疫調單位迅速掌握案例足跡，防堵疫情擴大。（圖／記者李毓康攝）

針對桃園移工群聚這把火，桃園市長鄭文燦直言，衛生局疫調發現移工2人到過西堤用餐沒有實聯制，更沒有預約，後續也因為沒看到報導，2人因移工身分在資訊的獲取上也相對有難度，且移工2人住在工廠通鋪宿舍，涉及員工人數相當多。最新染疫狀況部分，亞旭電腦工廠21日深夜篩出63人確診，加上先前的6位、1位返國確診的人員，目前已經累計70位確診。

至於高雄港疫情部分，也是因為確診者沒掃實聯制，導致疫情狂竄。高雄21日公布新增10例確診，全都判定感染Omicron，且感染源疑似與國際商船新光輪有關。航港局副局長劉志鴻表示，案18156為高雄港船舶引擎維修員，疫調後發現他在登船時，未落實登記實聯制，因此航港局初步決議，將針對該案開罰10萬元，另外因船公司未落實監督責任，因此也會一併處分。根據相關規定，船員登船都須掃描實聯制，違反防疫規定者可罰10到50萬元。