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交往8天「獻身後被分手」　她發文公審卻被嗆：恐怖情人！

女網友和男方交往短短8天就被分手，讓她難以接受。（示意圖，東方IC）

▲女網友和男方交往短短8天就被分手，讓她難以接受。（示意圖，東方IC）

圖文／鏡週刊

現代男女的觀念較開放，所以不少人感情來得快去得也快，因此衍生出所謂的「速食愛情」。不過，卻有女網友抱怨，與男友是以結婚為前提才交往，不過，相戀8天就被對方拋棄，且兩人也已發生性關係，讓她氣得公開男友個資公審。沒想到貼文一曝光，幾乎沒人同情女網友，還反批她是恐怖情人，讓她看了更是一肚子火，再寫下長文回擊網友。

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原PO在「爆料公社」發文表示，與男友相戀短短8天就被分手，氣得她公開對方個資「CXXX小編兼業務」，還提到兩人交往期間，男方不僅消失一晚不見人影，週末還丟下她和朋友去玩，分手時對方也只說了一句：「已經想得到（兩人感情）繼續下去的結果」，就搞消失不見了。

但原PO的抱怨文，卻反遭網友開酸，「其實這樣顯得妳很沒品，一開始不適合就分手並不是壞事」、「上床不就是你情我願，遇上騙炮的，只能說倒霉，實在很難界定什麼」、「不就妳自己選的嗎？分手就要PO文，是想要昭告天下，自己選人的眼光嗎」、「妳這樣的行為感覺有點恐怖情人，得不到就要毀了對方！」

但原PO看完網友留言後，也不甘示弱地回擊，表示與男友認識1個月後才決定交往，期間內也都是正常聊、見面，後來男方追求她，「也因為好感有了更近一步的親密舉動」。但交往期間，男方卻頻搞消失，總想和朋友混在一起，對此她便詢問男方「跟誰、幾個人，溝通相處方式，就以踩到底線無法溝通為理由，直接被分手」，這結果也讓她難以接受。

原PO解釋完後，又狠嗆網友：「酸我隨便的男生女生，從你們的留言可以看出你們的人格，拿生殖器開玩笑並不有趣哦！至於恐怖情人這點我不否認，遇到對我不仁的傢伙我無需對他有義？」


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

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