台中已婚男「傳1截圖」約泡溫泉！　網細看價值641萬：沒想過這招

▲男網友曬截圖約泡溫泉。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會使用交友軟體認識新朋友，但如果約出去見面，還是要注意自身安全。就有一名女網友表示，日前有位男網友私訊她一張截圖，問說要不要泡溫泉？她將照片貼出以後，就讓不少人直呼，「現在約的手法也太層出不窮了吧」、「代表他就是看到一堆拜金女」。

這名女網友在Dcard上，以「傳照片來約」為題發文，提到有一名已婚、有小孩的男網友傳了張截圖給她，問說要不要去泡溫泉？從照片可見，該名男網友持有10張台積電，成交價從266元至560元都有，而現價則是「590元」。

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截圖曝光後，不少網友紛紛留言回應，「跟他說你男友是長榮海運員工」、「第一次看到用持有股票炫富約炮的」、「又不是你的」、「是你的菜再說，他又不可能分你一張」、「給你看看而已，又不是要送你」、「這招我怎沒想到」、「很多非單男都會用錢來約」。

還有網友看到台積電的現價後質疑，「問他是哪裡盜來的圖」、「就一張圖而已，你要我可以多修幾張」、「現價590元？這幾天如果有跌這麼多我一定All in啦」、「感謝分享，這張圖借我拿去用囉」、「這種照片網路上很多」、「盜圖吧？台積電的現價早就不是590元，而是600多元，要截圖也會截圖最新的，怎麼會截圖價格比較低的呢」。

▲台積電。（圖／記者施怡妏攝）

事後，原PO也在留言區透露，該名男網友是40歲的台中人，截圖是兩人還在聊天時，對方截給他看的，所以現價才會是590元；而她發文不是為了戰台積電，只是想藉此告訴對方老婆，「你老公晚上出門喝酒都不是跟男生，也不是去酒吧。」

倘若該張截圖為真，台積電目前股價為641元，該名男網友持有10張台積電，也就是總價值達641萬元。

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