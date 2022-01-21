網友約見…司機硬上不成「脫褲擼管」　她看完全程崩潰：還有女友

▲和網友約見面，在車內被亂摸私處。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

一名女子先前在交友軟體認識一名白牌車司機，原本說好只是搭便車，結果男子竟然上下其手還強吻，「想要硬上我」，還在車內當著她的面打手槍，重點是這名男子還有女朋友。

原PO在Dcard表示，兩人是在交友軟體認識，某天她要去銀行開戶，男子主動提議「我們住很近欸，我可以載妳去」，並坦承「阿我有女友欸，會介意嗎？」她覺得只是搭便車，不是踰矩行為，便答應對方的好意，豈料這只是陷阱開端。開完戶以後，男子試圖載原PO回他家，原PO強烈拒絕，「後來停到一個不知道哪邊的停車場，就想要硬上我」，期間男子不斷強吻、亂摸私密處，眼見原PO極力反抗，男子便坐在駕駛座自慰給對方看。

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▲原PO在男子車內不敢逃跑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



原PO指出，當下她不知道自己所在位置，加上男子不讓她下車，所以不敢輕舉妄動，靜靜等男子打完手槍，「他沒有真的留下體液或傷害我，我也不知道該怎麼跟警察說，因此沒有報警。」

多數網友同情原PO的遭遇，但也提出幾點疑問，「開頭就很奇怪了 ，他有女友，妳為何還赴約」、「你也有夠單純，GN上會那麼熱心就是要約的，你還傻傻真的赴約」、「人家有女友你還赴約 ，剛認識的人車子還敢坐」、「你還等他打完送你回去？正常人不是馬上下車報警嗎」、「要不認識的陌生人陪你去開戶這麼私人的事也是很沒警覺⋯」。