桃園百例跟雙北20例同顏色　國民黨批指揮中心：校正回歸到製圖邏輯？

▲指揮中心製作病例圖表，但桃園百例確診數卻跟雙北20例確診同樣顏色，國民黨認為指揮中心應專注防疫而非「政治顏色」。（圖／翻攝國民黨臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

國內疫情升溫！桃園、高雄出現數十名確診案例，傳染範圍不斷擴大。不過，國民黨文傳會副主委王鴻薇卻發現，指揮中心製作的本土病例地理分布圖表中，台北市及新北市皆9人確診，顏色卻與逾百人染疫的桃園市相同，對此，國民黨痛批，這若不是政治考量，難道是製圖專業的問題？

國民黨今（22）日晚間透過臉書表示，病毒不分顏色，指揮中心應專注防疫而非「政治顏色」。Omicron變種病毒來勢洶洶，讓全國民眾人心惶惶，指揮中心卻在本土病例分佈圖上出現詭異的區分， 165例的桃園竟然跟只有各自10例的雙北用同樣的顏色，這若不是政治考量，難道是製圖專業的問題？

國民黨指出，過去指揮中心曾鬧出過「校正回歸」的統計方式，現在又有「165例=10例」的製圖邏輯，這些過度政治算計的作法恐怕都讓「世界跟不上台灣」。而如此作法只會傷害疫情資訊的公信力而已。

國民黨說，指揮中心也終於承認自己的錯誤，已經通過「一天兩版」的方式，修改顏色標記。人民觀看圖表是希望了解疫情的事實，期待民進黨政府正視事實，解決問題。