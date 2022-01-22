　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃園百例跟雙北20例同顏色　國民黨批指揮中心：校正回歸到製圖邏輯？

▲▼指揮中心製作病例圖表，但桃園百例確診卻跟北市確診同樣顏色，國民黨認為指揮中心應專注防疫而非「政治顏色」。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲指揮中心製作病例圖表，但桃園百例確診數卻跟雙北20例確診同樣顏色，國民黨認為指揮中心應專注防疫而非「政治顏色」。（圖／翻攝國民黨臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

國內疫情升溫！桃園、高雄出現數十名確診案例，傳染範圍不斷擴大。不過，國民黨文傳會副主委王鴻薇卻發現，指揮中心製作的本土病例地理分布圖表中，台北市及新北市皆9人確診，顏色卻與逾百人染疫的桃園市相同，對此，國民黨痛批，這若不是政治考量，難道是製圖專業的問題？

國民黨今（22）日晚間透過臉書表示，病毒不分顏色，指揮中心應專注防疫而非「政治顏色」。Omicron變種病毒來勢洶洶，讓全國民眾人心惶惶，指揮中心卻在本土病例分佈圖上出現詭異的區分， 165例的桃園竟然跟只有各自10例的雙北用同樣的顏色，這若不是政治考量，難道是製圖專業的問題？

國民黨指出，過去指揮中心曾鬧出過「校正回歸」的統計方式，現在又有「165例=10例」的製圖邏輯，這些過度政治算計的作法恐怕都讓「世界跟不上台灣」。而如此作法只會傷害疫情資訊的公信力而已。

國民黨說，指揮中心也終於承認自己的錯誤，已經通過「一天兩版」的方式，修改顏色標記。人民觀看圖表是希望了解疫情的事實，期待民進黨政府正視事實，解決問題。

►必學！除濕機正確3用法

ET快訊
併購大潤發再併家樂福可能性？全聯董座給答案了
Omicron恐釀1後遺症　男網友怕爆：再變小就完了
高科大學生確診「匡列200多人」　100多人已離開高雄北返
Ashly做試管嬰兒！尼克「親手扎巨針」抱緊道歉　網看哭
一夜爆增60例確診！移工擠爆接種站畫面曝光
咪妃自曝患憂鬱症！遭前任劈腿：做了非常過分的事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文取消春節廟宇參拜　民進黨黨公職不跑攤作表率

桃園百例跟雙北20例同顏色　國民黨批指揮中心：校正回歸到製圖邏輯？

獨／圓山廚師確診　柯文哲險踏飯店「民眾黨尾牙緊急喊卡」

徐國勇宣布「政治人物禁止跑攤」　侯友宜：依中央規定辦理

快訊／本土2周炸破百例　民進黨：政府官員、民代過年不跑攤

亞旭中和廠兩度否認支援桃園　侯友宜怒批：已拖1天多耽誤採檢

本土+82再創新高　賴清德籲團結防疫「台灣一定能再度過危機」

批蔡英文「對蔣經國態度巨變」　基進黨痛心遺憾：轉型正義開倒車

本土疫情擴散　馬英九「明赴高雄發春聯」行程喊卡

快訊／今+82創今年最高　蔡英文首發聲「戒慎不要恐慌」快去打疫苗

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

陳文茜直問小S「老公早洩妳會怎麼樣？」　她羞曝房事...會喊「再等我一下」

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

《聲林3》黃祝賢儒超會扭、李杰明豁出去　李拾壹創作打動陳珊妮：我非常喜歡

原住民熱唱台語歌《再出發》 沒半句聽懂網：以為是族語

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

晚十分鐘下課、到處認乾哥　各種學生時代回憶超青春！

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

台中新建商6888萬豪墅首案　竟出現「最差坪效」格局

蔡英文取消春節廟宇參拜　民進黨黨公職不跑攤作表率

桃園百例跟雙北20例同顏色　國民黨批指揮中心：校正回歸到製圖邏輯？

獨／圓山廚師確診　柯文哲險踏飯店「民眾黨尾牙緊急喊卡」

徐國勇宣布「政治人物禁止跑攤」　侯友宜：依中央規定辦理

快訊／本土2周炸破百例　民進黨：政府官員、民代過年不跑攤

亞旭中和廠兩度否認支援桃園　侯友宜怒批：已拖1天多耽誤採檢

本土+82再創新高　賴清德籲團結防疫「台灣一定能再度過危機」

批蔡英文「對蔣經國態度巨變」　基進黨痛心遺憾：轉型正義開倒車

本土疫情擴散　馬英九「明赴高雄發春聯」行程喊卡

快訊／今+82創今年最高　蔡英文首發聲「戒慎不要恐慌」快去打疫苗

鹽水月津港燈節「禮物」驚艷全國　黃偉哲：做好防疫到台南賞燈最幸福

中信特攻與臺北醫院醫療結盟　打造球員專屬「綠色通道」

體重降不了「憂鬱又暴食」　醫給10秘訣調整心態：放鬆日很重要

最寵老婆的4大星座男！Top 1在外小氣，對太太卻很大方有求必應

厄力帶領特攻大變身　被取名「早哥」直說酷：想去刺青

艾怡良演唱會突中斷！　她台上「情緒崩潰唱不下去」：真的沒想到

併購大潤發再併家樂福可能性？全聯董座林敏雄回答了

高科大學生確診「匡列200多人」　100多人已離開高雄北返

蔡英文取消春節廟宇參拜　民進黨黨公職不跑攤作表率

《全明星運動會2》紅隊成軍滿1年！　「何孟遠站C位」合體聚會藏亮點

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

政治熱門新聞

快訊／北市今+1！小孩自高雄返台北　傳染給母親「Ct值僅10」

快訊／亞旭中和廠派68人支援桃園竟未通報　侯友宜震怒「重罰30萬」

快訊／北市Ct值10家庭主婦足跡曝光　曾到訪內湖好市多

快訊／新北公布確診足跡　板橋高鐵站、捷運西門、永寧、土城醫院

快訊／桃園+60！黃珊珊證實56人「送劍潭隔離」

嚴防疫情失控　徐國勇宣布：停辦遶境、遊行、搶頭香、搶春牛

段宜康發文了！開炮蔡英文「莫名其妙」　徐巧芯賀：您終於回來了

獨／圓山廚師確診　柯文哲險踏飯店「民眾黨尾牙緊急喊卡」

快訊／今+82創今年最高　蔡英文首發聲「戒慎不要恐慌」快去打疫苗

快訊／全國即起「宗教場所禁飲食、分裝」　民眾自行攜帶筊杯供盤

注意！北車莫德納隨到隨打只剩2天　24日起換BNT、AZ上場

桃園一夜爆+60！蘇貞昌指示：擴大通報、加速病例追蹤

北市開2接種站　增1.1萬劑高端、BNT

蔡英文罕見臉書自PO「裙裝照」！

更多熱門

相關新聞

蔣萬安應該勇敢改回跟祖母姓

蔣萬安應該勇敢改回跟祖母姓

台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建營運的經國七海文化園區以及蔣經國總統圖書館今天開幕。針對蔣經國治台的功績與爭議，國民黨立委蔣萬安指出，蔣經國一直都是台灣民眾感念的總統，但本篇建議身為藍營新星的蔣萬安，與其跟著父親蔣孝嚴改從父姓，倒不如勇敢改回跟祖母姓。

游淑慧批指揮中心雙標　昔「羞辱」雙北、今「體貼」不點名桃園

游淑慧批指揮中心雙標　昔「羞辱」雙北、今「體貼」不點名桃園

藍缺席修憲　柯建銘：回頭是岸「不要自掘墳墓」

藍缺席修憲　柯建銘：回頭是岸「不要自掘墳墓」

桃園一夜+60為何不三級？鄉民氣瘋了

桃園一夜+60為何不三級？鄉民氣瘋了

亞旭電子60人確診 　母公司華碩回應

亞旭電子60人確診 　母公司華碩回應

關鍵字：

指揮中心國民黨

讀者迴響

熱門新聞

阿諾肇事爆嚴重車禍！駕駛滿頭血

快訊／本土+82「創今年新高」、另增48境外

新北警補進266新血　全場最正「嬌點」是她

快訊／桃園亞旭電腦工廠篩檢　傳60人呈現陽性

快訊／桃園移工群聚擴大！驗出60人陽性「累積66確診」

Omicron致死率出爐！醫喊：別再說小感冒不會死

高雄今日暴增14例！最新足跡公布

朴信惠、崔泰俊絕美婚紗照曝光！

王子無預警「認愛」！　曬「臉貼臉合照」超甜

暴增23例「仍不升三級？」　1類人狂抖

桃園一夜+60為何不三級？鄉民氣瘋了

嘉義某考場學生墜樓　送醫搶救不治

朴信惠更多婚紗照曝光「偏愛裸背款」

取消住宿！飯店1原因不退訂金　網嘆：認了

天王嫂結局大不同！網揭「最大區別」

更多

最夯影音

更多
不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚
【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

陳文茜直問小S「老公早洩妳會怎麼樣？」　她羞曝房事...會喊「再等我一下」

陳文茜直問小S「老公早洩妳會怎麼樣？」　她羞曝房事...會喊「再等我一下」

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

《聲林3》黃祝賢儒超會扭、李杰明豁出去　李拾壹創作打動陳珊妮：我非常喜歡

《聲林3》黃祝賢儒超會扭、李杰明豁出去　李拾壹創作打動陳珊妮：我非常喜歡

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面