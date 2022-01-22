日本「首破5萬例」！Omicron發威　30地區確診數創新高

▲日本單日新增首破5萬例。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

根據《富士新聞網》截至5時的統計，日本22日新增確診人數超過5萬1740例，創下歷史新高，同時也是疫情爆發以來首次突破5萬大關，其中光是東京就超過1萬例，而大阪也創下新高，新增7375例。然而日本全國1週前（1月15日）的單日新增才2萬5741人，沒想到短短7天暴增至2倍。

根據《富士新聞網》報導，日本全國22日新增超過5萬1740例確診，是首次單日新增確診突破5萬例。其中東京新增1萬1227例，也是東京首度單日確診超過1萬例。與此同時，22日新增15例死亡，重症者為424人，相較前一天新增20人。

▲東京22日確診首度超過1萬例。（圖／路透）



不僅如此，各地疫情同時升溫，截至5時以前，有30個地區22日單日確診數創下歷史新高，分別為大阪府7375人、愛知縣3457人、福岡縣2833人、千葉縣2296人、廣島縣1585人、京都府1533人、静岡縣1162人、熊本縣773人、群馬縣709人、滋賀縣701人、茨城縣639人、岡山縣565人、新潟縣494人、長崎縣493人、櫪木縣492人、長野縣485人、鹿兒島縣370人、山口縣340人、大分縣332人、和歌山縣323人、愛媛縣309人、佐賀縣281人、石川縣263人、山梨縣202人、香川縣188人、鳥取縣100人、秋田縣87人、山形縣85人、德島縣80人。

根據《日本放送協會》報導，受到新變異株Omicron持續肆虐影響，當局為因應居高不下的確診數，加開新冠專責病房，然而卻因此壓縮到普通急診病床的使用，使得第一線急診醫療系統瀕臨崩潰。

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