柯文哲擬初四加開疫苗接種　「九字口訣」呼籲阻斷傳播鏈

▲本土疫情擴散，柯文哲提出最新作法，並宣布初四加開疫苗施打。（圖／翻攝柯文哲臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

台灣今（22）日新增82例本土個案，對此，台北市長柯文哲晚間表示，疫情已經擴散，台北市防疫戰術改變，從今天起，如果出現上呼吸道症狀，請先自行做快篩或到北市篩檢站採檢。若快篩陽性，就直接依流程處理。有症狀的民眾，前往篩檢站時也不要搭乘大眾運輸工具。

柯文哲認為，疫情已經蔓延，要把所有足跡、相關接觸者全部匡列非常困難。不過大家也不用恐慌，因為全台灣的疫苗覆蓋率，第 1 劑81%、第 2 劑 73%，目前也沒有因為感染Omicron 病毒出現重症、需要插管的情形。雖然有流感化的傾向，但是一下爆增太多個案，還是會讓醫療量難以應付。

柯文哲表示，疫情變化快，防疫戰略要隨時機動調整，台北市跟桃園是共同生活圈、我們會盡力協助。昨天確診的56位桃園電子廠移工，已經安置到劍潭加強版專責防疫旅館。未來台北市會視情況加開 以減輕醫院的負擔。該電子公司桃園廠與新北廠人員有互相流動的狀況，我們也在密切關注。

柯文哲也提醒大家，盡速打疫苗，一、二劑還沒打的，AZ也是選項。第三劑打BNT，和莫德納一樣好。雖然目前指揮中心決定過年期間七天暫停接種服務，但台北市考慮初四後挪出醫療人力，讓需要的民眾可以盡速施打到疫苗，下周會宣布定案。

柯文哲再次強調，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，不要防疫疲乏、不要放棄、不要讓病毒趁虛而入！有症狀先篩檢再看診，提早截斷傳播鏈人人有責，打滿疫苗增強保護力，大家一起過好年。