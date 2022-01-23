高雄確診男大生「騎車回台北」5天3趟　網看足跡飆汗：縱貫線打通

網搜小組／趙蔡州報導

高雄市22日本土新增14人確診，其中1例為高科大旗津校區學生（案18309），在短短5天內騎車2度往返高雄台北，進而傳染給台北同住的母親。相關新聞報導被網友轉貼到批踢踢，許多網友看了紛紛表示，「這種帶毒長距離跨區移動的才該罰吧」、「還好他是騎車，如果是坐火車，真的直接爆炸」。

▲高雄科技大學男大生確診，騎車回台北傳染給家人。（圖／資料照）

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據悉，高雄市爆發港埠群聚案，22日新增14例本土案例，其中一例案18309為高雄科技大學旗津校區學生，10日曾到台北，12日回到高雄，14日再次騎車回台北，不料15日發燒、18日出現呼吸道症狀，21日就醫確診，感染源正在持續調查中；其母親19日也出現發燒情況，21日一起就醫篩檢確診。

彰化縣衛生局表示，案18309於14日晚間騎車往台北時，曾經在芳苑超商及線西加油站短暫停留，其中在超商停留30分鐘用餐，目前已匡列採檢3名超商員工，另外在線西加油站時，由於深夜僅供自助式加油，現場未接觸任何人員，因此未採檢加油站員工，已安排進行環境清消。

▲高雄科技大學男大生確診，高雄市府公布疫調足跡。（圖／高雄市政府）

相關新聞報導後，被網友轉貼到批踢踢，許多網友表示，「騎車回台北，不愧是大學生」、「屁股會痛死」、「新年禮物嗎」、「1個星期應該好不了，在病房裡過年吧」、「年輕真好，現在要我騎一小時，都腰痠背痛」、「縱貫線打通」、「希望沒有邊騎車邊玩，否則匡列匡不完了」。

也有人認為，「這種帶毒長距離跨區移動的才該罰吧」、「還好他是騎車，如果是坐火車，真的直接爆炸」、「謝謝他是騎車回台北，不然要匡更多了」、「寒暑假很多大學生都這樣回家，政府是不是要注意啊」、「我在疫情爆發後，都騎車回家，沒想到現在連騎車，也會有問題」。

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