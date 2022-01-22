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全台單日+85　柯文哲：維持二級警戒！不影響民生的加強防疫

記者陳家祥、蔡文鈴／台北報導

國內疫情持續升溫！今（21）日新增85例，桃園、高雄接連爆出新的群聚案，各部會也宣布加強防疫措施。對此，台北市長柯文哲下午受訪表示，仍維持二級警戒，但不影響民生的就開始加嚴，接下來看疫情變化調整防疫戰術。

▲▼台北市長柯文哲22日受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長柯文哲22日受訪。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲判斷，「疫情目前應該是沒辦法控制」，但現在局面跟去年5月不一樣，全台灣打1劑的已經接近80%、打2劑也大概75%，「群體免疫還是有相當程度的保護力」。

柯文哲認為，原則上還是維持二級警戒，但有一些不影響民生的就開始加嚴，內政部已經宣布公共運輸不准吃飯，過年期間宮廟活動要下降，「不影響經濟活動的應該是開始加嚴格，然後看看疫情的變化再來調整防疫戰術」。

另外，柯文哲也呼籲，疫苗該打趕快打，台北市下禮拜還是會開啟約24萬的接種量能。至於過年期間，柯說，原則上除夕到初三會停4天，其他時間再看看是否要恢復一些注射量給願意打的人打，中央規定是過年期間7天全部停止打疫苗，但台北市很習慣且戰且走，再看看這1、2天變化，「禮拜一如果我們看情況再跟大家講，是不是在過年期間挪出一些醫療人力再多打一些疫苗」。

柯文哲認為，在現階段，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，這是基本的，其他就是該打第3劑疫苗還是打，這樣就算感染，至少不是重症，因為現在Omicron傳染速度很快，但至少沒有真的插管或因為呼吸衰竭死掉，表示這個病傳染速度快，但一個程度上是流感化，大家也不用那麼緊張。

媒體追問，過年行程是否要取消？柯文哲說，原則上以中央命令為標準，但其實到大年初一還要7天以後，會再看看情況。柯強調，疫情是每天在變動，對於經濟沒有影響的先加嚴格，宮廟的活動原則上會先降低，如果完全都不去，那就看這1、2天變化再決定。

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