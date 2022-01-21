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好還要更好　黃偉哲率市政團隊交出優異成績單

▲台南市長黃偉哲帶領市府團隊努力推動市政，3年來總計獲獎912項，近500項首獎及卓著成績，施政讓台南被看見、讓市民放心與滿意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲帶領市府團隊努力推動市政，3年來總計獲獎912項，近500項首獎及卓著成績，施政讓台南被看見、讓市民放心與滿意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲帶領市府團隊努力推動市政，3年來總計獲獎912項，近500項首獎及卓著成績，2021年總計獲獎314獎項，包含16項國際性大獎、53項國內大獎、245項傑出考核及獲獎成績，施政讓臺南被看見、讓市民放心與滿意。

2021年獲獎獎項，健康城市國際獎項方面，在2021西太平洋健康城市聯盟AFHC獎項評選，台南市針對健康城市創新發展奬、最佳COVID-19全球社區計畫獎及超越COVID-19疫情全球攝影獎共計投稿6件，獲獎率達100％，冠居全國。在重大建設方面，2021國家卓越建設獎台南市共拿下32項大獎，囊括全國政府機關得獎單位五分之一，也是全國第一；再者，建築園冶獎台南市公部門共有12案榮獲獎項殊榮。另外，在防災方面，台南市深耕防救災工作連續9年獲中央評定為特優，全民防衛動員暨災害防救（民安7號）演習以複合型重大災害為主題，台南市榮獲「兵棋推演」及「綜合實作」等 2 項演習「特優」縣市，是6都唯一。

▲台南市長黃偉哲帶領市府團隊努力推動市政，3年來總計獲獎912項，近500項首獎及卓著成績，施政讓台南被看見、讓市民放心與滿意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南是既進步又保留溫度的城市，新營長勝公園、河樂廣場及海安路周邊，獲2021年全球卓越建設獎環境類及永續發展類銀獎；竹溪水環境改善則獲2021年度台灣健康城市暨高齡友善城市綠色城市獎，讓台南市古城轉型現代城市並兼顧生態環境的用心被肯定。

▲台南市長黃偉哲帶領市府團隊努力推動市政，3年來總計獲獎912項，近500項首獎及卓著成績，施政讓台南被看見、讓市民放心與滿意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

研考會戴偉峻主委表示，2021年雖受COVID-19疫情嚴峻考驗，在黃偉哲市長與市府團隊共同努力及全體市民配合之下，使疫情於臺南止步，市府團隊除了戮力維持市民日常健康與生活機能，同時也兢兢業業的致力於城市的進步與發展。獲獎數2019年為287項、2020年為311項，逐年增加，讓全國看見台南的軟實力。

2022年新的一年，台南市政府團隊持續秉持做得好、市民過得更好的初衷，市府團隊將持續精進市政服務，打造宜居、幸福的安全城市。

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