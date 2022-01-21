魷魚遊戲融入防搶攔截圍捕演練　黃偉哲大讚南警創意十足

▲台南市警局辦理防搶攔截圍捕暨攻堅演練，以提升金融機構及一般民眾對於防搶之意識，市長黃偉哲等人到場視察，對演練成果十分肯定嘉許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年節即將到來，各項金融交易熱絡，銀行或郵局等金融機構及運鈔車容易成為歹徒下手行搶之目標，台南市警局應市議會保安委員會之邀，21日上午特別規劃辦理防搶攔截圍捕暨攻堅演練，以提升金融機構及一般民眾對於防搶之意識。

本次演習由刑警大隊主導的攔截圍捕暨攻堅演練，在不耽誤拼治安勤務前提下，從自導自演拍攝運鈔車遭強盜案，南警立即通報轄區攔截圍捕，成立專案小組運用刑案大數據分析平臺及無人機偵蒐等科技偵查鎖定犯嫌，即時攻堅緝捕歸案。影片全由市警局人員一手包攬策畫並剪輯，結合實地演練即時連線，連女警也不計形象扮演「魷魚木偶」，劇情輕鬆詼諧效果逼真生動，過程緊湊不冷場能瞬間抓住觀眾目光，讓現場觀看者均大呼過癮。

黃偉哲市長指出，年節即將到來，市場現金大量流動、金融交易熱絡，銀行、郵局等金融機構容易成為歹徒伺機行搶之目標。台南市警局特別於年節前辦理防搶「攔截圍捕暨攻堅演練」，整體演練過程及影片拍攝相當精緻，實體演練也相當逼真，甚至結合了近期風行的影集「魷魚遊戲」的劇情，令人印象相當深刻。另外，從影片中也看得出警察同仁裝備精良及訓練有素的一面。他感謝警察局的用心籌劃，也希望能透過演練影片於網路或媒體上的推播，讓各金融機構或市民朋友們都能提高防搶的觀念。

黃偉哲說今年的「加強重要節日安全維護工作」除了維持治安平穩外，交通順暢及為民服務工作也是警察同仁執行的重點工作，在此也期許在年節期間，透過警察局與市政府各局處的共同努力，讓臺南市民能過個平穩又安心的好年。

台南市警局局長方仰寧感謝市議會保安委員會邀請，規劃辦理「攔截圍捕暨攻堅演練」，在此特別感謝黃偉哲市長、郭信良議長及各位議員在親臨指導，也感謝台江國家公園管理處張處長的協助。

方仰寧局長指出，警察局在2021年治安維護工作上成績優異，包括暴力犯罪、槍擊案件均大幅下降，轄內遭詐欺車手提款次數、攔阻民眾遭詐騙金額及毒品藥頭查緝成長率成效均為六都最佳，今年特別在年節前規劃防搶演練，也希望讓市民朋友感受到警察維護治安的決心。