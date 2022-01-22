南韓電池工廠爆炸起火！隔壁員工感受「劇烈搖晃」嚇傻　釀1死3傷

▲南韓忠清北道清州市蓄電池工廠21日爆炸起火。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓忠清北道清州市一處專門生產蓄電池的工廠，昨（21）日下午3時發生火警，工廠4樓連續2度爆炸後起火，整棟建築上層被火焰吞噬，起火原因目前尚待釐清，這場事故造成1人死亡、3人輕重傷，其中1人在跳樓逃生後受重傷，消防當局出動44台車輛裝備、125名人力，才於晚間7時撲滅火勢。

根據《韓聯社》，南韓蓄電池正極材料業者EcoPro BM（에코프로비엠）位於忠清北道清州市清原區梧倉邑共6層樓高的工廠，於21日下午3時開始燃起熊熊烈火，起火點疑似位於4樓的蒸氣室，30多名員工火災後在短時間內迅速逃生，不過34歲的A某在逃難時受困，最後被消防人員於晚間6時24分發現陳屍蒸氣室附近。

A某隸屬於該工廠的生產組，其他3名組員則靠自己的力量逃生，最後幸運獲救，然而過程中1名員工從工廠跳樓逃生後身受重傷，另外2人則是輕傷。

消防當局研判，最初起火點疑似位於4樓的蒸氣室。清州東部消防署預防安全課長李成容（이성용，音譯）表示，「目前看來，起火原因疑似是爆炸事故所引起的，無需擔憂建築物是否會坍塌。」

一名45歲的鄭姓職員從隔壁棟工廠拍下爆炸起火的驚悚瞬間，長達1分鐘11秒的影片，可以見到工廠遭火焰吞噬，員工們不斷焦急地喊著「怎麼辦」。他回憶表示，聽到「碰」爆炸巨響後，就看到黑色濃煙伴隨著火花從工廠內炸出，「第1次爆炸時連帶引起巨大震動，濃煙從建築物內傳出，甚至還有第2次的爆炸。」

消防當局直到該日晚間7時15分才撲滅火勢。EcoPro BM一名關係人士表示，工廠爆炸對產線暫無影響。

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