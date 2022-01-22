卡式爐突爆燃噴30公分火柱　顧客低頭滑手機憑本能反應秒閃

記者魏有德／綜合報導

安徽蚌埠一間火鍋店近日發生一起卡式爐爆燃意外，事件發生時，火鍋店內顧客正三五成群地用餐，其中，有一桌3名男性的顧客趴在桌上滑手機，似乎是在等待鍋內的食物煮熟，不料，桌上的卡式爐突然發生爆燃，火光沖起約30公分高，只見趴在桌上的顧客嚇得抬頭快閃，反應時間不足1秒鐘。

▲顧客趴桌滑手機等待火鍋食材煮熟。（圖／翻攝安徽消防微博）

《安徽消防》微博公眾號影片顯示，卡式爐發生爆燃後，這3名顧客先是閃過短暫的火光，隨後還試圖用嘴吹氣，想要把桌上的火吹滅。眼看火勢逐漸蔓延至整張桌子，這3名顧客便退至店外，離開前還不忘將桌上的3瓶茅台酒給拿走，以免被火勢波及。

▲桌上卡式爐突發生爆燃，顧客秒閃頭迴避。（圖／翻攝安徽消防微博）

發生意外當下，火鍋店工作人員緊急疏散店內其餘顧客，此外，一名男性店員拿著毛巾在桌上拍打試圖滅火，另一名女性店員則是用臉盆裝滿水潑灑桌面，但桌上的火藉油威越燒越旺，連來取外賣的小哥也加入滅火行列。

最終，店員拿出數條沾濕的毛巾覆蓋在著火的桌面上，這才順利將火勢撲滅。對此，網友紛紛表示，「一頓飯吃得心驚肉跳，用這種爐子要小心啊」；「同桌的顧客真機靈」；「差一點就燒到臉了！」；「冬天吃鍋用這爐子要特別注意安全」。