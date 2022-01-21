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結婚3年沒小孩！獨生子慘被長輩逼休妻「改娶外配」　結果好後悔

一名男網友和妻子結婚三年，肚皮遲遲沒動靜，被長輩要求離婚。（示意圖／pexels）

▲一名男網友和妻子結婚三年，肚皮遲遲沒動靜，被長輩要求離婚。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

現在觀念越來越開放，不少人認為，結婚後不一定要生孩子，但仍有許多家長保有傳宗接代的觀念，讓不少夫妻有苦說不出。一名男網友發文分享，自己是家中獨子，身負傳宗接代重責大任，但和上一任妻子結婚3年，遲遲沒有小孩，家族長輩便要求他們離婚；後來原PO依長輩要求娶了外籍配偶，但2人沒有感情，讓他覺得內心很空虛，後來聯絡上前妻，發現她已經再婚，且有個兒子，讓他感嘆「我心裡這個空缺注定要空一輩子了」。

一名男網友在《匿名公社》發文，他表示雖然事情已經過去，但內心還是放不下，「我是家中獨子身負傳宗大任，前段婚姻就那麼三年，我們各自都檢查過身體沒問題，不知為何就她的肚子就是沒消沒息，長輩們開了家族會議要我們離婚。」原PO表示，長輩們對他的前妻說她還年輕，別耽誤彼此，有什麼需求儘管開口，不過原PO表示前妻是個爽快的人，沒有任何要求，只祝福他並簽字離婚，「我知道她很難過那張紙都濕了」。

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原PO後來應長輩要求娶了外籍配偶，對方和他結婚2年，就生了一男一女，「任務達成，我不愛她、沒有感情、溝通困難，很多事、很多生活上的壓力沒有人可以跟我分擔，我的心空了一塊。」因此原PO找回前妻，得知對方離婚後過得很不錯，雖然前妻可以幫他分擔所有不悅，但對方已經再婚，還生了個兒子；原PO嘆道「我不懂，為什麼我跟她怎麼努力都沒結果，分開了換人了這麼快，天不從人願…我心裡這個空缺注定要空一輩子了。」

貼文曝光，網友也紛紛留言「看開點，前妻都已經嫁人，生小孩了」、「有時候觀念真的會害死人」、「這樣的長輩不知道該說什麼」、「如果是現代人不是兩夫妻開心就好嗎？為了生小孩而娶了一個不愛的人這樣有比較好？」、「可能你們之間沒有緣分吧」。

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