孩子剛出生！夫突坦白「想娶有錢人」逼離婚　她討贍養費婆婆怒了

▲女網友哭訴，前夫不依約付贍養費，卻不准孩子改母姓，還一直來看小孩。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

當夫妻感情破裂，往往只能走上離婚一途，但之後雙方是否會履行離婚協議書上的協議，又是另外一回事。女網友哭訴，前夫不依約付贍養費，卻又不准孩子改母姓，想要透過法律方式討回公告，但對方名下沒有財產，又拿他沒辦法，不知道該怎麼辦。

原PO在《爆怨公社》透露，跟前夫2019年2月結婚，隔年4月女兒出生，沒想到孩子出生才1個月，前夫居然說「我不想窮了，要找人富有我一生平安」，最後2人於2021年1月正式離婚，公證人還是雙方各自的媽媽；而當初離婚協議書上面寫每月2萬元贍養費，但前夫卻只付1萬元，也不是每個月都有按時繳。

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原PO哭訴，「都要詢問他什麼時候要繳，他媽卻說 ，我們找她兒子只會討錢，還說養小孩需要到2萬嗎？從離婚到現在總計只給了7.2萬，我們一開始也是有告訴他，若無法負擔就算了，讓小朋友改母姓，他無法負擔也不願意讓小孩改母姓，之後就再也收不到他應繳的費用了。」

原PO表示，詢問了律師，只要前夫名下沒財產 ，她就什麼都拿不到，可是前夫一樣有探視權，可以來看小孩，「所以給我的總結就是他不願付錢還可以看小孩，我真不知道我到底該怎麼辦。」

貼文一出引起討論，網友留言給建議「付點錢找律師，不想花錢找法扶」、「他名下無財產真的就是無敵，探視權是親生父母的權利，是沒辦法剝奪的」、「探視權是一定會有的，但能改母姓」、「根本就不用相信前夫會繼續給錢，放棄這個想法未來會比較好過日子」。

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