新竹一家4口染疫真相曝！她逛桃園IKEA確診　吃鵝肉再傳車商夫妻

▲竹市確診案18060一家四口基因定序結果出爐，感染源為桃機群聚案。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市衛生局21日說明，有關案18060一家4口，經中央流行疫情指揮中心進行病毒基因序列比對，結果與桃機群聚案相同，因此該案傳染來源確認由桃機群聚案所衍生的家庭群聚。

新竹市19日確診、案18082，為打過2劑BNT疫苗的30多歲女性，她在1月11與案18060汽車銷售主管夫妻一起到台西鵝肉用餐6小時，同時與聯邦銀行相關確診者足跡重疊。事後市府公布她的7處足跡，包括去過竹北親親果農場、IKEA桃園店、台西鵝肉中華總店、Mita Cafe Bistro新竹巨城店（脫口罩用餐）、點點心台灣新竹巨城店（脫口罩用餐）、喫茶趣新竹巨城店（外帶）、新竹巨城威秀影城（7廳）蜘蛛人：無家日，其中新竹巨城足跡就佔了4個。

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中央流行疫情指揮中心今(21日)下午記者會，針對案18082進行疫調，其1月13日出現味嗅覺喪失，懷疑因其1月9日與案17630在IKEA桃園店足跡重疊，且基因定序相同，因此初步推敲，後案18082因與案18060同桌，再衍生為家庭群聚。

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