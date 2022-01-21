快訊／高雄3確診！幼兒園＋消防分隊匡列111人　PCR結果出爐

▲高雄確診男童所就讀的幼兒園師生、家長全數被匡列採檢 。（圖／記者許宥孺翻攝）
記者許宥孺／高雄報導
高雄市20日新增3例本土確診個案，確診者為一家三口，分別是父（案18156）、母（案18157）和男童（案18155），全案共計匡列362人。衛生局深夜表示，4歲男童就讀的保進松青幼兒園接觸者共計80人，經採檢PCR全數陰性；另外，擔任今晨緊急救護勤務的五甲分隊消防員共計31人，經檢驗結果亦為全數陰性。
衛生局表示，進一步疫調新增足跡，公布1月16日三名確診個案於17:30-19:30至「北平京廚北方麵食館－保泰店」用餐；截至目前為止，採檢站仍持續運作，相關接觸者持續匡列採檢中。
▲高雄一家三口確診，環保局針對足跡進行清消。（圖／記者許宥孺翻攝）
確診的4歲男童因癲癇發作，消防局接獲報案後，派遣五甲分隊2名救護人員前往載送協助就醫，未料，4歲童入院前配合採檢，採檢結果為陽性確診。衛生局疫調發現，當時載送4歲童就診的消防員，因不知情，不知道載送的是確診者，當時沒有穿著全套防護衣。
由於載送過程中有密集接觸確診男童，因此2名消防員被匡列採檢並到防疫旅館隔離，此外全隊29名隊員也被匡列採檢，並進行自主管理。
衛生局晚間表示，男童就讀的保進松青幼兒園接觸者共計80人，經採檢PCR全數陰性；另外，擔任今晨緊急救護勤務的五甲分隊消防員共計31人，經檢驗結果亦為全數陰性。截至目前為止，採檢站仍持續運作，相關接觸者持續匡列採檢中。
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