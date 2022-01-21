4條傳播鏈「感染源不明」！他笑諷：政府很怕升三級？　PTT戰翻

▲台灣確診人數不斷飆升。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內疫情持續蔓延，指揮官陳時中昨指出，目前有4條傳播鏈「感染源不明」，將列為觀察重點。一名網友就憂心表示，過年不三級全台大感染怎麼辦？這番話引起熱議，一派人認同表示，現在談共存太早；但不少鄉民也吐槽，疫苗都打兩三劑了。

從桃機群聚擴散到社區後，衍生本土個案已破百，包括中壢聯邦銀、西堤群聚等，如今更有4條傳播鏈感染源不明，甚至散落北中南，分別為亞東護理師、桃園大湳市場、新竹一家四口及高雄一家三口。

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▲「案17630」為聯邦銀行健行分行的確診員工。（圖／指揮中心提供）

眼看本土案越燒越大，就有網友在PTT發文嘲諷，「現在政府很怕升三級，怕今年再發一次八倍券跟國旅券，但是不封邊境、不封內用、不封城怎麼清零？一堆台灣人怕死，不可能接受共存的，過年完先升三級兩個月，政府不要怕，乖乖發八倍券不就解決了。」

對此，一派鄉民留言狂噓，「台灣疫苗二劑已經超過七成」、「來個十倍券大灑幣」、「現在不流行清零了啦」、「沒差，反正我打三劑了」、「有打疫苗還三級，本來就很奇怪，日本一天4000都沒有緊急事態了」、「升三級兩個月，國旅券使用期限乾脆延長到年底」、「疫苗都打兩三劑了，升級個頭」。但也有網友憂心忡忡，表示「現在談共存真的太早 ，唉...很擔憂。」

▼示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）