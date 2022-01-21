「第1排光明燈+藥師燈」她噴37萬　夫氣炸！廟公：神明保佑不確診

▲示意圖，與新聞無關。（圖／記者林悅攝）



網搜小組／劉維榛報導

每到過年，香火旺盛大廟的光明燈絕對秒殺！不過一名人妻討拍，為了保祐老公與兒子在疫情下平安健康，特地點了光明燈與藥師燈加持，但原PO似乎迷信過頭，認為搶到第一排「尊爵之位」才能獲得神明最多的保佑，總共一家三口噴了37萬8000元，結果老公氣炸了。

一名女網友在臉書《靠北老公2.0》開頭便抱怨，「我去點光明燈及藥師燈，還不是為了這個家跟你的前途，一分錢一分貨，懂不懂？」她接著表示，點燈必須要卡「第一排VIP」，才可獲得最多神明加持與保佑，「廟祝也說了，神明保佑下我們可以平安度過疫情。」

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「我是為了你跟兒子才點藥師燈！」原PO接著自曝神扯價碼，首先第一排光明燈，每盞要3萬8000元；而第一排藥師燈原本也一盞3萬8000元，但因疫情緣故，現在漲到一盞8萬8000元。

也就是說原PO一家三口都搶到「第一排VIP」，光明燈3盞要11萬4000元，藥師燈3盞則要26萬4000元，總共要噴37萬8000元。原PO自認費盡心思才搶到尊爵之位，但老公似乎不諒解，因此讓她玻璃心碎滿地，「這是保佑你跟兒子的必須開銷，懂不懂？」

討拍文曝光後，底下網友咋舌一片，「建議你先花500元去看精神科，症狀極為嚴重，盡快就醫」、「噗，花這麼多錢，如果還染疫，妳應該準備行李款款回娘家」、「可憐的老公，你要努力賺錢才行」、「37萬應該要點探照燈吧」、「我覺得妳應該問廟方有沒有在點智慧燈，替自己點一盞」、「妳應該是把錢拿去買包包，騙妳老公點光明燈吧」、「我也來賣光明燈好了...求加入光明燈社團」、「哪家廟宇公布一下，保證平安無事」、「一年點378000，在2年妳可以在廟當主委了」、「你一定忘了補財庫」。

▼網友調侃，原PO應該要多點一盞智慧燈。（圖／翻攝靠北老公2.0）