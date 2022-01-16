曾到桃園西堤用餐！明新科大2師生確診　竹縣衛生局急匡300人

▲新竹明新科大2師生日前前往桃園西堤用餐確診，衛生局安排篩檢站今進駐校園。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

中央今(16日)公布的確診者中，案17932與案17933，兩人為新竹明新科技大學學生(女性，20多歲)與社團老師(女性，30多歲)，曾在1月9日一起到桃園市中壢區西堤餐廳用餐，案17932學生11日喉嚨痛、畏寒，13日發燒，15日採檢，今確診；案17933社團老師則無症狀，今發燒確診，兩人已安排至集中檢疫所隔離治療。

竹縣衛生局表示，案17932學生平時在學校對外開放的游泳池打工，擔任行政櫃台人員，案17933為社團活動老師，今天上午疫調人員已前往學校環境風險調查與疫調，初步匡列案學生宿舍同住者、宿舍同樓層、同班同學、老師等人，案 社團老師部分則匡列同辦公室、同棟宿舍、同活動社團老師等人，居家隔離、自主健康管理等人數待確認中。

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▲目前該科技大學停課兩天，學校游泳池、保齡球館、校內超商停業兩天，即日起學校大小型活動皆暫停，配合防疫措施。

目前該科技大學停課兩天，學校游泳池、保齡球館、校內超商停業兩天，即日起學校大小型活動皆暫停，配合防疫措施。環保局目前正針對校內道路、外圍等各處活動場地消毒。為謹慎起見，衛生局緊急委託湖口仁慈醫院，今天下午4時至7時將派機動篩檢部隊進駐校園，擴大PCR篩檢，預計首波將篩檢200至300人，後續將視疫調和實際狀況滾動式調整擴大篩檢範圍。

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