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中油放任外包商成慣老闆？　洪申翰曝：拒付資遣費、法定薪資待遇

▲▼民進黨立委洪申翰怒批中油外包廠商帶頭違反勞基法。（圖／翻攝洪申翰臉書）

▲民進黨立委洪申翰怒批中油外包廠商帶頭違反勞基法。（圖／翻攝洪申翰臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨立委洪申翰21日發現，中油的外包公司違反《勞基法》，未協調休假、未給予合法薪資、在契約中強迫司機不得要求資遣費，甚至在協調破局後，造假看似達成共識的文件，痛批唬弄國會「自己幹違法壞事還把其他人都當白痴」。

洪申翰臉書表示，「前兩天，我接獲台灣勞動派遣產業工會的陳情」，有一群中油的油罐車司機，他們春節期間想要依法休假，拒絕出勤開車運油。

洪申翰解釋，原來是因為雇主（中油的委外廠商）不願意給付在國定假日出勤時依法應給勞工的雙倍薪資，也沒依照《勞基法》徵得勞工個人同意調移國定假日，其實司機們願意出勤工作，但前提是雇主必須合法給予休假或法定的薪資待遇，「連法定的最基本待遇都不願意給付」。

洪申翰批評，前天勞資協調會上，委外廠商、油罐車司機們都有出席，但中油公司的代表卻一點都不管這些自己外包明顯違法的情事。協調會上，因資方不願合法給付國定假日薪資，明明沒有共識而破局，但會後，資方與（中油公司？）竟然造假一份看似達成共識的「共同協議結論」來唬弄國會的索資，「自己幹違法壞事還把其他人都當白痴」。

洪申翰強調，仔細一看油罐車司機的勞動契約，委外廠商竟然直接在契約中明訂契約起訖日，也就是雙方簽定的是定期契約，甚至在契約中要求司機們不得主張資遣費等法定權益。

洪申翰解釋，這樣一來，委外廠商承包中油的業務結束後，如果沒有再次得標，只要等著跟勞工的契約到期，就什麼成本也不必付出，輕輕鬆鬆拋棄勞工。就算廠商連續得標，也可以選擇不跟契約到期的勞工簽署新的合約，無痛清理掉「不聽話」（例如要求春節上班應該依法得到雙倍薪資）的勞工。

洪申翰批評，司機的工作，無論春夏秋冬，就是要在指定的時間、指定的路線，將民生必需用油送到各個不同的作業場所和供油中心，委外廠商應該要以不定期契約 簽訂才合法。此委外廠商根本視勞基法於無物。

據此，洪申翰對中油提出三點要求：
一、中油公司全面檢討，春節期間委外廠商是否依循《勞基法》給予外包勞工法定薪資和休假。
二、中油公司監督委外廠商，改和勞工簽訂不定期契約。
三、考量中油承攬廠商聘僱的油罐車司機工作時，實際常直接受中油公司人員指揮監督，且工作具相當風險，中油公司和經濟部應盡速研擬將油罐車司機人力轉為中油公司直聘的各種方案。

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