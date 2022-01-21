快訊／高市環保局秘密武器曝光　中油五輕土汙整治有解

▲中油土污整治，太空包生物製劑添加在執行污染土方生物復育使用。（圖／翻攝高市環保局）

政治中心／台北報導

台積電高雄廠預定地目前正在進行整汙工程，中油廠區在整治後，最快可在2月解除列管，交地給台積電。對於近來有聲音質疑整治過程中的空汙，據透露，其實已經有解決方案，亦即透過納米微氣泡科技，有效控制開挖或土壤分篩作業過程的異味溢散，同時分解苯的毒性，避免影響周圍空氣品質。內情人士表示，這個解決方案具有國家隊的水準與技術，除了可以解除民眾對於整汙的疑慮，同時也符合國際目前最重視的ESG趨勢。

高雄市議會國民黨KK陣線20日召開記者會，質疑五輕土汙整治案開挖過程容易產生逸散苯以及焚化過程造成二次空氣汙染物，特別是PM 2.5排放，要求市府應公開說明釐清。

對此，高雄市環保局除了表示整治工作正如期進行，沒有搬到宿舍區的問題，相關搬遷的資訊屬不實謠言，同時也強調依污染改善計畫書內容及進度執行，目前第三區工區現場已開挖完成，整治期間每日派員進行現場監督查核工作，除要求整治廠商確依改善計畫書內容規定辦理，並做好相關二次污染防治措施。

有關國民黨反應民眾對於既有整治工程的汙染疑慮，據透露，這些疑慮事實已有解決之道，高雄團隊之所以老神在在，是因為擁有秘密武器。

內情人士表示，整治工程得標商之一的業興環境科技公司，即將採用納諾科技提出的有效的解決方案，做現場示範工程，項目包括：在進行開挖、土壤分篩過程中，針對土壤層擾動所導致的揮發性有機物、逸散苯，使用納諾科技的納米微氣泡離子水進行霧化及噴灑，這個技術與方式可以有效控制開挖或土壤分篩作業過程的異味溢散，也能同時分解苯的毒性，避免影響周圍空氣品質。

另外，經過分篩後的高汙染土壤，使用納諾科技成熟的的真空低溫蒸餾技術，可將油污染土壤中的廢油進行回收，完全不需要焚燒，避免掉熱脫附焚化時的空氣污染物排放問題，且具有循環經濟的重大意義。

內情人士也表示，這些技術在國內早已獲得友達、上銀、光洋科、南亞科等多家大廠採用，此次高雄市政府環保局特別在前期開挖，以及後期重污染廢土污油處理上，運用高科技無污染的整治這項技術，運用到台積電這塊廢土處理上，除了可以解除民眾疑慮，符合國際目前最重視的ESG趨勢，也會讓市民、市府、得標商及重視企業社會責任的台積電，四方共贏。