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TPOC／藍綠網路聲勢差距擴大　國民黨若未痛定思痛恐拖累年底選情

▲蔡英文、朱立倫。（合併圖／記者李毓康攝）

▲民進黨主席蔡英文、國民黨主席朱立倫。（合併圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

TPOC台灣議題研究中心近日透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析中二補選及立委林昶佐罷免案後，國、民兩黨的網路聲量，同時比對自去年中旬以來，網路輿情對福島食品及疫情兩大議題的討論趨勢；他們發現，選後藍綠聲勢差距擴大，在上述兩題上，藍又未把握發聲時機，正面宣傳也比不綠，且主動出擊部分又未能團結一致。TPOC認為，國民黨若不儘速找出核心問題、痛定思動改進，恐怕將拖累年底地方選舉的選情。

TPOC昨（20日）指出，網路數據顯示，自今年1月9日選舉落幕後至今，民進黨網路聲量約42.1萬略高於國民黨的40.6萬，總體而言綠的聲勢比藍營高4個百分點，且正面聲量多、負面聲量少，民進黨的網路好感度仍大勝國民黨。

至於原因，TPOC分析，民進黨在1月選戰奪下「雙林雙贏」全勝，重挫藍營氣勢，並使國民黨內部產生分裂矛盾，而國民黨台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙、雲林縣長張麗善等執政首長又接連捲入土地爭議，使國民黨在選後聲勢繼續兵敗如山倒。

▲▼TPOC公布最新網路輿情分析。（圖／翻攝自TPOC網站）

▲TPOC公布最新網路輿情分析。（圖／翻攝自TPOC網站，下同）

在議題聲量部分，TPOC羅列Omicron變種病毒及福島食品進口兩議題。前者方面，TPOC說，國內疫情雖升溫，但由於疫苗覆蓋率提升，國人的恐懼感不若去年5、6月本土疫情高峰時刻，有關討論聲量單月突破320萬，但目前討論疫情的聲量仍在相對低點，約僅57.2萬，使國民黨苦尋破口切入未果，難透過「罵政府」在該議題上得分。

後者方面，TPOC則指，早在2020年就有「若萊豬進口，民進黨下一步會開放核食」風聲，已造成一波討論高峰約5.4萬，然而公投過後萊豬確定維持進口，討論聲量卻起不來，聲量只有2020年12月的2分之1，約2.7萬，推測應是國民黨在議題立場與分工上不協調所致。

「面對2022年底縣市首長選舉，此時此刻的網路攻防成敗，也會牽動年底藍綠陣營整體氣勢。」TPOC表示，在雙林選戰過後，藍綠幾位政治首長的網路聲量互有漲跌；其中，在四大公投宣傳期間表現亮眼的桃園市長鄭文燦以2.8萬居聲量冠軍，近期發表有關疫情狀況的貼文也頗受好評；但同為疫情首當其中的新北市長侯友宜，討論聲量較小僅1.3萬，且好感度為0.48，低於鄭文燦的0.69。

TPOC也指，至於捲入顏家土地爭議的盧秀燕、遭爆機關用地變更住宅區的林姿妙，聲量雖然以超過2萬居第二名和第三名，但負面討論居多，好感度都墊底，分別只有0.22和0.42。總體而言，雙林補選過後，藍綠縣市首長聲量差距明顯。

▲▼TPOC公布最新網路輿情分析。（圖／翻攝自TPOC網站）

TPOC認為，自去年底以來，民進黨陸續挺過公投、中二補選、林昶佐罷免案3役，以泛綠陣營團結合作3度大傷國民黨士氣，反觀藍營選後頻頻「出槌」，不僅藍營要角接連遭爆土地爭議，對於疫情、核食進口議題也未把握發聲時機，正面宣傳比不上擅長操作輿論的民進黨，主動出擊部分又未能團結一致，若不儘速找出核心問題、痛定思痛改進，恐怕將拖累年底地方選舉的選情。

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