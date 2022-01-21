數A學測史上最難「可能要重考」！題目、答案看這邊

▲補教老師認為數A為學測史上最難。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導



大學學測今（21日）登場，上午第一節考數學A，這次數A報考人數為8萬1620人，台北市補習教育協會提供試題參考解答，正確答案則以大考中心公布為準，北市補教協會認為，今年學測數學為史上最難，「若只看數A一科，可能要重考」。

台北市補教協會預估數A五標，分別為頂標10級分、前標為8級分、均標為6級分、後標為4級分、底標為2級分。

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台北補教協會數學補教老師柯文定指出，去年學測數學為史上最難，但今年數A比去年更難，可以說「沒有最難，只有更難」，而且今年數A沒有基本題，考題方向不對，光是第一、二冊出分比重高達65分，而且可提難度接近指考，這對頂尖學生來說不公平，對程度特別好的考生沒有佔優勢，「若只看數A一科，可能要重考」。

柯文定表示，當初認為今年是108課綱的新教材，數A應該不會太難，但看到試題與實際解題之後，「難度遠超乎補教老師預期」，補教老師們邊解題邊罵，而這樣難度可能造成更多學生放棄不念數學，也失去學測的鑑別度，所以這次關鍵，可能要看其他科的差異，而原本數學好的考生在這次數A特別吃虧，反而是數學差的考生很高興，因為試題太難，把原本可拿高分學生級分拉低，也拉近彼此之間的差距。

▼今年數A被稱為學測史上最難。（圖／記者許敏溶翻攝）