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學測21名考生列居隔與自主健康管理　數A「13考生進隔離試場」

▲▼大學學測 考生進考場 查驗身分 防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大學學測今天登場，第一節考數A，圖為考生進考場前查驗身分並量測體溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學科能力測驗今（21日）起一連三天登場，而本土新冠肺炎疫情升溫，大考中心昨已公布，截至昨（20日）下午3時30分為止，列為居家隔離、自主健康管理考生共有14位，而到今天早上又新增7位，累計達21名考生，但新增都以自主健康管理為主，但因每位考生選考科目不同，以數A來說，共13位考生使用隔離試場。

學測今起一連三天在全台同步登場，今年有12.8萬人報考學測，全國共設33個考分區、91個分區、3377間試場，今天上午第一節考數A，大考中心表示，共有8萬1620人報考，1784人缺考，缺考率2.19%，較去年2.21%微幅下滑0.02%。

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▼大考中心表示，累計達21名考生列為居家隔離、自主健康管理。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲▼大考中心說明學測狀況。（圖／記者許敏溶翻攝）

大考中心為了防疫，在北中南東離島合計有8個特定分區設有隔離試場，截至昨（20日）下午3時30分為止，列為居家隔離、自主健康管理考生共有14位，大考中心主任周兆民今表示，從昨天下午統計到早上七點多，又新增7位，都是自主健康管理考生為主，等於總共21位考生使用隔離試場，但因為每位考生選考科目不同，以數A來說，共13位考生使用隔離試場。

此外，桃園復旦高中昨深夜傳出有學生是確診者接觸者，周兆民表示，桃園市政府已經進行兩次清消工作，確定安全無虞，請考生放心。

至於有關居家檢疫、居家隔離、自主健康管理及加強自主健康管理等具感染風險考生，大考中心表示，將比照110學測及指考，規劃獨立動線、搭乘防疫車隊，或依地方政府位政單位標準作業流程往返特定考(分)區，並依不同風險等級，安排不同的隔離試場供此類考生應考。

由於確診考生不能應考，大考中心指出，後續將透過大學招聯會擬定的補救措施，由招生管道提供外加名額予以協助，而居家檢疫、居家隔離、自主健康管理及加強自主健康管理等具感染風險考生，大考中心自考試日前21天起，每天都與衛生福利部疾病管制署進行勾稽，且大考中心也與縣市政府衛政單位、集報單位師長保持密切聯繫，對於勾稽到的居家隔離、居家檢疫考生，大考中心會主動與考生聯繫。

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