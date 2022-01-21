學測數A快篩試劑入題　試考生認為「中間偏難」

▲大學學測第一節考數A，試考生認為中間偏難。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（21日）第一天首科考數學A，入闈協助審題的的高中老師認為，今年數A有不少試題以情境取向作為取材方向，像是第五題取材如何降低快篩試劑誤判的時事問題，整體難易度為難易適中，但入闈協助審題的高中生則認為，這份試卷計算量稍大，必須統合跨單元概念，試題難易度為「中間偏難」。

因應108課綱及考招新制，今年學測數學分成數A、數B考試，而數A的難度又高於數B，今天第一節考數A，今年共有8萬1620人報考，1784人缺考，缺考率2.19%，較去年2.21%微幅下滑0.02%。

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▲大考中心表示，入闈協助審題高中老師認為，數A有不少情境取向試題。（圖／記者許敏溶翻攝）

入闈協助審題的高中老師指出，今年學測具有許多重大變革，包括課綱改變，卷卡合一、新增混合提、情境素養取向試題，數學則是分為數學A、數學B考科，這次數A測驗範圍，有不少試題以情境取向作為取材方向，像是第一題取材不同口味的冰淇淋組合數，第五題取材如何降低快篩試劑誤判的時事問題，整體難易度屬於難易適中，除評量考生的基本概念題外，也有可鑑別高分組考生能力的試題。

不過，入闈協助審題的高中生則認為，這次數A使用較數學畫的語言，在多選題尤其明顯，考驗學生將抽象文字化為函數式及及圖形能力，而且許多題目需要用觀念解題，加上試卷計算量稍大，必須統合跨單元概念，整體來說，試題為「中間偏難」。