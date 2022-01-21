　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學測數A快篩試劑入題　試考生認為「中間偏難」

▲▼大學學測 考生進考場 查驗身分 防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大學學測第一節考數A，試考生認為中間偏難。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（21日）第一天首科考數學A，入闈協助審題的的高中老師認為，今年數A有不少試題以情境取向作為取材方向，像是第五題取材如何降低快篩試劑誤判的時事問題，整體難易度為難易適中，但入闈協助審題的高中生則認為，這份試卷計算量稍大，必須統合跨單元概念，試題難易度為「中間偏難」。

因應108課綱及考招新制，今年學測數學分成數A、數B考試，而數A的難度又高於數B，今天第一節考數A，今年共有8萬1620人報考，1784人缺考，缺考率2.19%，較去年2.21%微幅下滑0.02%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼大考中心說明學測狀況。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲大考中心表示，入闈協助審題高中老師認為，數A有不少情境取向試題。（圖／記者許敏溶翻攝）

入闈協助審題的高中老師指出，今年學測具有許多重大變革，包括課綱改變，卷卡合一、新增混合提、情境素養取向試題，數學則是分為數學A、數學B考科，這次數A測驗範圍，有不少試題以情境取向作為取材方向，像是第一題取材不同口味的冰淇淋組合數，第五題取材如何降低快篩試劑誤判的時事問題，整體難易度屬於難易適中，除評量考生的基本概念題外，也有可鑑別高分組考生能力的試題。

不過，入闈協助審題的高中生則認為，這次數A使用較數學畫的語言，在多選題尤其明顯，考驗學生將抽象文字化為函數式及及圖形能力，而且許多題目需要用觀念解題，加上試卷計算量稍大，必須統合跨單元概念，整體來說，試題為「中間偏難」。

►過年穿「發財褲」福氣超滿

ET快訊
LIVE／北市增2確診、高雄爆群聚　陳時中最新說明
勞工若確診Omicron　可領5成薪補貼、最長領1年
第3劑怎麼選？　台大醫院公布「最熱門組合」
數A學測史上最難！　題目、答案一次看
快訊／確診足跡燒到台南！　市府下午3點說明
西堤群聚燒向台北！確診顧客就醫　傳染同診所看病嬤
峮峮「開房間」床照大露美胸！　掌鏡者是她
「2度染疫」症狀完全不同！她曝親身經歷：別小看Omicron

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航2年來首度徵才！擴大招募「機師、工程師、修護員」等200人

情人節景點必收！歌劇院新年首檔「光之曲幕」舞蹈投影搶先看

第3劑怎麼選？台大醫院數據曝最熱門組合　「3劑打一樣」死忠族最多

水氣充足！雪山降冰霰+瑞雪　圈谷積雪15公分

LIVE／北市增2確診、高雄港爆群聚　陳時中最新說明

北漂妹「第一劑還沒打」　媽發飆：過年不准回來！網風向一面倒

數A學測史上最難「可能要重考」！題目、答案看這邊

快訊／確診者足跡燒到台南！市府15點召開記者會

華視總經理莊豐嘉「請辭通過」：在成績最好的一年告別！

學測首日彰化53人缺考！他最衰　帶計算紙進場被扣2級分

疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

謝和弦控遭戴綠帽…爆她「床上超主動」　Keanna認「離婚前就認識ØZI」吐真相

漫威男星滑雪意外身亡！享年37歲　獨留女友.兒子…《月光騎士》成遺作

騎士喬位亂移車「1格擠2台」　他制止遭回嗆：這邊都這樣！

搬運煙火手滑落地大爆炸！　現場巨響火光沖天滿地狼藉

陳喬恩認愛2年幸福肥頻被傳懷孕　半年狠甩11公斤：都來誇誇我啦！

華航2年來首度徵才！擴大招募「機師、工程師、修護員」等200人

情人節景點必收！歌劇院新年首檔「光之曲幕」舞蹈投影搶先看

第3劑怎麼選？台大醫院數據曝最熱門組合　「3劑打一樣」死忠族最多

水氣充足！雪山降冰霰+瑞雪　圈谷積雪15公分

LIVE／北市增2確診、高雄港爆群聚　陳時中最新說明

北漂妹「第一劑還沒打」　媽發飆：過年不准回來！網風向一面倒

數A學測史上最難「可能要重考」！題目、答案看這邊

快訊／確診者足跡燒到台南！市府15點召開記者會

華視總經理莊豐嘉「請辭通過」：在成績最好的一年告別！

學測首日彰化53人缺考！他最衰　帶計算紙進場被扣2級分

分享創造共好　台南市勞工局辦理職安業務聯繫會報

快訊／又是直行車撞左轉車！　小客車遭猛撞側翻駕駛驚險獲救

蔡英文春節勗勉東部地區部隊　頒發加菜金感謝國軍付出

比特幣跌破4萬元！創近半年新低　12小時內清算70億元

年前3C折扣出爐　iPhone 13降近3000元、三星平板7千有找

丫頭過年送酒出包！跟老公急掉頭「親自登門道歉」還原超尷尬原因

台東縣府爭取近7千萬推動各場館改善　25日啟動優化運動環境

華航2年來首度徵才！擴大招募「機師、工程師、修護員」等200人

英相強生：俄羅斯侵烏「對全世界都是災難」　不分規模大小

曾是183Club主將！祝釩剛3度呼麻投奔大陸　「淨賺百萬」驚人月收曝

嚇死人！才剛說要煮魚頭湯　斷尾、無內臟魚突瘋狂抖動

生活熱門新聞

寵物店「賣不掉的貓狗下場如何」？　店員曝真相

「明天補班日」到底補哪天？網長知識了

數位疫苗證明今開放使用！12場所打2劑才能進　申請QA一次看

高雄染疫父疑再傳同事　高市衛生局下午說明

快訊／桃園觀音某工廠550人採檢結果出爐

台中妹失眠就醫！醫突「拉開衣服聽診」她嚇到爆哭

鳳梨激戰4寶媽　爆料者身分曝

快訊／鳳梨出來解釋了！直播3.8萬人湧入朝聖「鞠躬道歉」

確診足跡燒到台南！市府15點召開記者會

明起去12場所須出示接種紀錄

即／高雄幼兒園＋消防分隊匡列111人　PCR結果出爐

桃教育局：明1國中1高中停課1天

ATM少吐鈔！銀行不認帳：你沒一張張摺起來數

上課突被送往防疫旅館　幼兒園童嚇哭了

更多熱門

相關新聞

數A「13考生進隔離試場」

數A「13考生進隔離試場」

大學學科能力測驗今（21日）起一連三天登場，而本土新冠肺炎疫情升溫，大考中心昨已公布，截至昨（20日）下午3時30分為止，列為居家隔離、自主健康管理考生共有14位，而到今天早上又新增7位，累計達21名考生，但新增都以自主健康管理為主，但因每位考生選考科目不同，以數A來說，共13位考生使用隔離試場。

企業最愛大學榜單出爐！　臺大奪整體榜冠軍、淡江私校第一

企業最愛大學榜單出爐！　臺大奪整體榜冠軍、淡江私校第一

11.6萬考生參與學測今登場

11.6萬考生參與學測今登場

大學學測明登場　桃園9考場加強防疫整備

大學學測明登場　桃園9考場加強防疫整備

學測共14名考生列為居隔與自主健康管理

學測共14名考生列為居隔與自主健康管理

關鍵字：

學測數A大考中心快篩試劑

讀者迴響

熱門新聞

曾沛慈才結婚…汪東城祝賀卻PO「曖昧親吻照」！

ØZI親寫歌成功安撫Keanna！1手段網全服了

小商人搜集25受害人提告　青青道歉了

寵物店「賣不掉的貓狗下場如何」？　店員曝真相

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

鳳梨直播發火：我承認！　自爆2年前「服務很多人」

快訊／居檢失聯潘茹玉　竟跑回北投家

3浴室「清潔姨摸魚8小時」　她氣噴4500轟出門

「明天補班日」到底補哪天？網長知識了

數位疫苗證明今開放使用！12場所打2劑才能進　申請QA一次看

快訊／Keanna崩潰喊話　ØZI深夜突發文！

高雄染疫父疑再傳同事　高市衛生局下午說明

睡前肚子餓？醫認證「6種宵夜吃不胖」

「潘茹玉」落跑畫面曝！

快訊／桃園觀音某工廠550人採檢結果出爐

更多

最夯影音

更多
疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例
客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思

客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面