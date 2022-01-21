11.6萬考生參與學測今登場　最後提醒看這裡

▲學測今天登場，考生進入考場要量測體溫並全程配戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（21日）起一連三天在全台同步登場，今年有11.6萬人報考，學測主辦單位、大考中心提醒考生，今早7時30分就可進入考場，考生要確實遵守防疫規定，包括全程配戴口罩、單一入口量測體溫，進入考場前用酒精消毒手部，同時要攜帶有效證件，考試前要把手機關機，以免鈴響被扣分。

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▲學測第一天考「數學A」及「自然」兩科。（圖／記者許敏溶翻攝）

學測今天起登場，今年共有11萬6465人報考，人數創下史上新低，今天第一天考「數學A」及「自然」兩科，由於今年高三生為108新課綱實施後的第一屆學生，今年特色和往年有許多不同，包括採取「卷卡合一」與「混合題型或非選題」，考試科目包括國文、英文、數學A、數學B、社會、自然共六科，其中國文科分成兩節考試，包括「國綜（國語文綜合能力測驗）」與「國寫（國語文寫作能力測驗）」，考試也從2天延長為3天。

▼學測今天登場，考生進入考場要量測體溫並全程配戴口罩。（圖／大考中心提供）

因應近期本土疫情升溫，大考中心也拉高今年學測防疫規格，並提出六大措施，例如試務及監試人員必須要接種疫苗，還有每間試場人數從42人降載為36人，而每節考生進入考場用酒精消毒手部，同時限制考生只能在其座位上用餐，用餐時要使用隔板；另學測也降低考生服務隊人數，並要求考生服務隊成員，師長部分要接種完整兩劑疫苗，學生則至少完成一劑。

▲學測考生只能在原座位使用隔板用餐。（圖／大考中心提供）

此外，因學測沒有安排補考，大考中心在全台提供8個試場，供自主管理、居家隔離、居家檢疫等考生應考，根據統計，截至昨天下午3時30分為止，列為居家隔離、自主健康管理考生共14位，大考中心表示，將安排上述考生到隔離試場應試，而有關居家檢疫、居家隔離、自主健康管理及加強自主健康管理等具感染風險考生，將比照110學測及指考，規劃獨立動線、搭乘防疫車隊，或依地方政府位政單位標準作業流程往返特定考(分)區，並依不同風險等級，安排不同的隔離試場供此類考生應考。

最後大考中心提醒考生，要記得得攜帶有效證件，考前要將手機關機，而今年學測推出「卷卡合一」新制，考生在準備鈴響後進入試場，將由監試人員為考生噴完酒精才能入場，進入教室後坐下，要等到考試鈴響才能在答題卷上寫上考生個人名字，若是提前寫將扣分，沒有寫也要扣分，請考生注意。