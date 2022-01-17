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合歡山20年來僅見！沒下雪地面直接結冰　義警曝用路保命秘訣

▲▼奇寒降臨，合歡山出現沒有下雪，路面直接結冰的奇特現象，堪稱20年來僅見。（圖／新城分局提供，下同）

奇寒降臨，合歡山出現沒有下雪，路面直接結冰的奇特現象，堪稱20年來僅見。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

奇寒降臨，合歡山再成極凍冰城，這次冰雪下的特殊型態，連久居合歡山的新城分局山地義警小隊長蘇祺昌也嘖嘖稱奇，直稱近20年來再現如此奇特的結冰狀況，就是「沒有下雪，直接結冰，結冰密度緊實，冰面又硬又滑」，蘇祺昌特地提出久居雪區的豐富經驗，向合歡所員警提供執勤建議，以能向所有用路人提出實用的安全宣導。

合歡所員警日前午後赴水晶宮路，也就是台14甲線31.5K至32.9K的路段巡視，並在32K最著名的冰壁區實施交通疏導，當時員警腳穿雨鞋站在冰面上，即感到滑不溜丟，好幾次差點重心不穩摔得四腳朝天，只能狼狽地爬回巡邏車上。

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▲▼奇寒降臨，合歡山出現沒有下雪，路面直接結冰的奇特現象，堪稱20年來僅見。（圖／新城分局提供，下同）

當天傍晚，合歡山居民及諸多臉書社群即瘋傳水晶宮路段的一段影片，就是一名少女在32K滑冰玩耍，不一會兒，從陡坡上方滑下一部小貨車，從少女旁的一部停車後方直接撞上，情況驚險，好多網友即提到「碰碰車、雪鍊無用、死裡逃生…」的留言，就是針對水晶宮這段冰面陡坡發出驚恐之真實感想。

對此情形，第二區養護工務段(埔里)與第四區養護工務段(太魯閣)也立即做出機動管制措施，在武嶺及松雪樓這2端設下管制站，並於17時在南投翠峰（18K）及花蓮大禹嶺（41.5K）設柵管制，實施預警性封路，禁止任何車輛夜闖武嶺，以免發生危險。

新城警分局山警小隊長蘇祺昌、也是長年在武嶺東側提供雪地協助及豐富救護經驗的大禹嶺雪鍊班教練指出，這波的冰面結得又密又實又廣又滑，就算4輪驅動車輛最好4輪都裝上雪鍊（包含拖吊貨車）；行駛水晶宮下坡時一定要非常慢速，並點踩剎車，否則會失控打滑撞上山壁；另外2輪驅動車則直接請拖吊貨車拖過雪地比較安全，以上都是保命的安全建議。

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