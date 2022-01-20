今年最後「大寒節氣」降雪了！　北京「湧現排隊潮」..不是賞雪

記者任以芳／北京報導

北京今（20日）迎來第一場雪，巧的是剛好今天也是24節氣最後一個裡的大寒。《東森新媒體ETtoday》記者直擊市區下雪情況，從早上開始到下午雪越下越大，沒停過，氣溫一路下滑零下五度。近期爆出零星個案，導致這兩天核酸檢測人潮大排長龍，還碰上下雪天氣，許多排隊民眾受訪都說，「真的是冷到快凍僵了。」

▲北京在大寒節氣降雪，不少民眾衝去天壇追雪。（圖／記者任以芳攝）

去年11月立冬節氣，北京降下年尾第一場大雪。緊接著春節前夕，北京在大寒節氣這一天，迎來今年第一場下雪天，大寒和小寒一樣，表示天氣寒冷程度的節氣，大寒代表天氣寒冷到極致的意思，果然這場雪配合的正是時節。北京從清晨還開始飄起鵝毛雪片，不到一小時，地面已經有薄薄的積雪。到了下午，降雪量越來越大，北京也發布低溫特報，預計未來三天都會降雪。

▲ 北京出現零星疫情，核酸檢測人潮爆滿又碰上下雪，超冷。（圖／記者任以芳攝）

近期北京朝陽、海淀、房山、豐台出現零星感染個案，全市區各大核酸檢測站又開始爆滿，到處都是排隊人潮。《東森新媒體ETtoday》記者直擊東城區核酸檢測站，平常人流量不多，這兩天人潮突然大量湧現，從上午八點開始排隊。

接受訪問《東森新媒體ETtoday》記者訪問的北京李姓說，「今早我出門發現下雪，心想不秒，排隊等待一定非常冷，公司要求要做酸，只好硬頭皮出發。」許多民眾沒有提前預約全部撲空，其他有號碼民眾排隊時，頭上、身上都是積雪，十分辛苦。

由於，北京平時下雪不多見，很多時候一整年都不降雪。接受訪問《東森新媒體ETtoday》記者訪問王姓大媽表示，「今年年前這場雪是『瑞雪』象徵，加上在大寒節氣這一天降雪，可說是十分少見。」路上不少行人忍不住拿手機紀錄今年第一場雪景，雪花飄飄十分浪漫。

▼皇帝祭天的「天壇」飄起浪漫白雪。（圖／記者任以芳攝）

▲北京故宮一片白雪覆蓋，景色優美。（圖／民眾提供）

通常北京下雪，老經驗的北京民眾都有固定追雪地方，像是故宮是頭號拍雪好地方。從一早開始，故宮著名金色屋頂建築群覆蓋白雪，從景山往下看，白茫茫一片十分美麗。《東森新媒體ETtoday》記者前往北京天壇拍攝，有如穿越一樣，百年古樹群被白雪圍繞，不少攝影愛好者卡位拍攝。

儘管降雪迷人，北京部分地區疫情氛圍還是有點緊張。北京疫情防控中心最新宣布，「所有進京者48H之內做核酸檢測」，多次呼籲在家辦公、就地過年，非必要不出京多項政策。大陸官方防疫政策緊縮，許多外地人無法順利進京，主要確保再兩週後的北京冬奧能順利在世界各國眼前，順利正式登場。