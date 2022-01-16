冬奧、兩會接連登場　即起進入北京「3天內要接受核酸檢測」

▲北京冬奧將於2月4日開幕。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京市官方16日下午宣布，在進入北京必須持有48小時內核酸陰性證明及北京「健康寶」綠碼的基礎上，自1月22日至3月底，進入北京人員在抵京後72小時內，必須進行一次核酸檢測。

北京市官方表示，Omicron已經成為全球主要流行毒株，傳播快、更隱密，為進一步提早發現和管控疫情風險，才會實施新措施，北京「健康寶」將通過核酸檢測數據庫進行比對，未能按時進行檢測的，將進行彈窗提示，可能會影響出行和日常生活。

北京市官方提醒，應及時關注防控提醒和短信提示，自覺遵守防疫規定，抵京後第一時間主動向所在社區（村）、單位或酒店報告，配合做好核酸檢測、健康管理等防疫工作，不主動報告或不配合防疫工作，造成嚴重後果的，將依法依規追究相關責任。

北京市官方還說，全市16個區共有316個核酸採樣點和44個24小時核酸檢測機構，並將根據區域檢測人員情況動態調整完善，不斷擴大覆蓋面、延長檢測時間，動態更新發布檢測電子地圖，盡可能滿足「應檢盡檢」「願檢盡檢」需求。

北京2月初將舉行冬奧，3月初也將舉行大陸全國兩會，新措施很明顯是為了確保兩項大型活動的順利舉行，在原本就已經非常嚴格的「首都防疫規格」再次升級，應對傳染力更強的Omicron變種病毒。

大陸Omicron疫情自9日爆發以來，短短一周之內，已擴散至6個省市，包含北京、上海、天津、廣東、河南，以及遼寧。