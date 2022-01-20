高雄+3確診時間軸曝！藏極危險5天空窗期　父咳嗽未檢出染疫

▲高雄市長陳其邁公布一家口發病時序表。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺、林冠吟／高雄報導

指揮中心20宣布高雄一家三口確診染疫！根據高雄市府20日下午召開的防疫記者會初步發病時序表顯示，由於確診父親（案18156）其職業多在高雄港，因此10日、13至14日均有出現在高雄港輪船上進行維修，直到15日出現症狀至診所就醫，但未被通報為確診個案。整起事件直至19日，其幼子因神經學病症前往長庚醫院就醫，才被驗出陽性，進一步匡列採檢才發現一家三口都確診。

20日高雄新增一家三口都確診的案例，高雄市府對此也緊急進行疫調匡列，初步可以認定由於該確診父親工作因素，其10日、13至14日均有出現在高雄港登上麥拉倫輪船與新光輪船等登船維修，一直到15日，父親先出現症狀但未就醫，反而是先帶著幼子前往就醫，自己相隔一日後才前往診所就醫，不過卻都未被該診所發現通報列為確診個案。

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整整相隔5天後，由於其幼子（案18155）因發燒、抽搐等症狀前往高雄長庚醫院就醫，在進行入院的PCR採檢時發現其陽性確診，緊急進一步擴大匡列採檢後，確定一家人3口接確診，同時緊急對該個案之學校、職場與相關接觸者進行匡列隔離。

▲高雄一家三口確診發病時序表。（圖／高雄市政府提供）



長庚醫院教授林孟志指出，該名4歲男童因神經學病症前來長庚醫院求診，於入院前的PCR採檢被驗出為陽性確診，但好消息是在急診驗出，因此並未進入醫院病房，進一步擴大匡列後確認其家長也雙雙確診。林孟志指出，初步懷疑，父親應在前往診所就診時就已確診，但其在診所就醫時並未發現異狀，因此未將父親與其幼子通報列為確診個案，而院方也緊急對孩童就診環境、護理師與相關病患全部進行匡列，病人部分轉進負壓隔離病房，至於相關接觸員工，也會依照CDC指示進行匡列隔離。