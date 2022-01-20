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快訊／桃園觀音某工廠「2員工吃西堤確診」！緊急匡列550人

▲▼桃園市長鄭文燦召開防疫記者會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦召開防疫記者會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

國內今（20日）新增13例本土個案，而桃園增9例，其中7例是匡列隔離範圍，經過二採、居隔期滿確診。對此，桃園市長鄭文燦稍早召開記者會，說明7例情況。

鄭文燦指出，今天7例中，有4例與西堤有關，其中2例是1/9於西堤用餐的客人（案18136、案18137），已是西堤第10組客人染疫，於高雄檢疫所居家隔離，採檢後確診，由於2人是觀音某工廠員工，市府已匡列採檢550人，居隔人數正在確認中；另外2例則是三代同堂用餐的祖父、祖母1/16被匡列隔離，二採後確診（案18152、18153）。

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至於其他3例，鄭文燦表示，其中1例是先前確診的機場保全（案17371）的近距離接觸同事（案18151）被匡列居隔後，期滿採檢確診，Ct36.4，過去Ct值高的案子相當多，市府仍是將其列為確診個案。

另外2例則是歌友會會員、洗腎診所特約計程車司機（案17368）確診後，經匡列15名病人於醫院居家隔離，其中一名病人與陪病家人匡列隔離期滿採檢確診（案18138、案18139），Ct值分別是18.8、31.6 ，無足跡。

鄭文燦也說明，關於衍生個案，華盛頓幼兒園衍生到新街國小全部都已完成採檢，一共72名師生居隔，其中華盛頓幼兒園感染家庭的父親是新北市某工廠員工，相關疫調資料將轉給新北衛生局。

▼確診關聯圖。（圖／市府提供，點圖可放大

▲▼0120桃園疫情。（圖／市府提供）

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