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戒了也沒用！日研究：只要有抽菸史　染疫重病風險「高出1倍」

▲▼ 病人,病床,住院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲由於有抽菸史的人經常患有心臟、呼吸道疾病，使得染疫後更容易引發重症。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本最新研究指出，一旦曾經吸菸，即使戒菸了，染疫後罹患重症的風險仍會比一般人還要高，其中曾吸菸男性的重症風險為未吸菸者的1.51倍，女性則是1.94倍。研究顯示，曾經吸菸的人容易患有心臟與呼吸道疾病，甚至是癌症，而這正是提高重症化風險的原因之一。

根據《日本放送協會》報導，日本國立國際醫療研究中心針對曾經感染新冠肺炎的患者，進行吸菸與重症化風險的關聯研究。其中受試對象為截止2021年2月前感染新冠肺炎，且住進全日本各地醫院的20歲至80多歲患者，共計1萬7666人。

▲▼吸菸,抽菸,二手菸。（圖／取自Pixabay）

▲研究團隊提醒，曾經抽菸將會提高染疫後引發重症的風險。（示意圖／取自Pixabay）

根據研究結果，以前曾經吸過菸，即使已經戒菸，在染疫後惡化為需要使用到葉克膜的重症之風險依舊較未曾吸菸過的人還高。其中男性為1.51倍，女性為1.94倍。也就是說就算戒菸，對身體帶來的損害仍是不可逆的。

研究團隊表示，吸菸者容易罹患心臟、呼吸道疾病或是癌症，而曾經吸菸的人大多有病在身，因此確診後演變為重症的風險也較一般人高出許多。

另一方面，雖然尚未戒菸的新冠病患重症化風險，在數據中並沒有出現明顯差距，不過研究團隊提醒，未來可能有風險升高的疑慮。

負責這項研究的國立國際醫療研究中心醫師松下由實提醒，曾經抽過菸且有疾病史的民眾更應該徹底防疫。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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