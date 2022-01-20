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新冠逐漸流感化！專家：打完疫苗仍有「9大症狀」恐已患Omicron

▲▼新冠。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新冠疫情已肆虐2年有餘，英國ZOE公司總結出「9大新冠症狀」，協助人們判斷自己是否染上了Omicron，下同。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

新冠疫情已在全球肆虐逾2年，不同的變種病毒也來來去去，而每個變種病毒帶來的症狀和病情嚴重程度也都略有不同，加上現在多數的人都已完整接種2劑疫苗，導致患者在染疫後，難以分辨自己是否染上Omicron。英國ZOE公司的新冠研究小組最近總結，接種後依舊染疫的Omicron患者通常會出現「9大症狀」。

▲▼新冠。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

據《鏡報》報導，ZOE公司的斯佩克特（Tim Spector）指出，研究人員分析了ZOE旗下新冠APP取得的4.8億份報告後發現，隨著病毒的進化，它所產生的症狀也略有不同，「我們早在2020年就清楚知道，新冠原病毒和Alpha變種病毒的3種常見症狀為咳嗽、發燒和嗅覺喪失，然而在Delta出現後，染疫者的症狀就開始有了轉變」。

▲▼新冠。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

他補充，「Delta病毒的症狀開始有點接近感冒，患者會流鼻涕、喉嚨痛、持續打噴嚏、頭痛、咳嗽等，這些症狀尤其在打過疫苗的人身上更為常見，反而噁心、肌肉痠痛、腹瀉等症狀減少了。」如今，Omicron已成為了新的主流病毒株，不過這種病毒的症狀越來越像普通感冒，加上多數人已完整接種2劑疫苗，導致患者在感染Omicron後，難以分辨自己出現的是否為Omicron症狀。

英國ZOE公司的新冠研究小組最近統計了所有Omicron突破性感染案例後，總結出接種後依舊染疫的Omicron患者通常會出現以下「9大症狀」：

1. 流鼻涕
2. 喉嚨痛
3. 打噴嚏
4. 頭痛
5. 咳嗽
6. 噁心想吐
7. 肌肉痠痛
8. 腹瀉
9. 皮疹

▲▼新冠。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

報導稱，並不是所有人在感染Omicron後，都會出現以上9大症狀，而這9項當然也不是唯一的判斷標準，但一旦你發現自己出現了上述症狀，就應該要盡快去篩檢，以免感染了Omicron而不自知。

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