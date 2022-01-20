「開放核食也不保證入CPTPP」　賴士葆批：犧牲國民換沒把握的利益

▲賴士葆批蔡政府開放核食，是以國民健康換取不可知的利益。（圖／翻攝賴士葆臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

日本福島核災將滿10周年，國內為福島食品是否解禁激烈交鋒，國民黨立委賴士葆20日批評，核食開放也不保證可以加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），因此蔡政府是在犧牲國民健康，換取不可知的經貿利益。

賴士葆透過臉書批評，蔡政府全面反核，即使能源面臨左支右絀也要廢核實踐民進黨的黨綱，「視核能如瘟疫，卻急先鋒般要擁抱核災食品進口」，還有日本要將核廢水倒入海中污染海洋，蔡政府沒有強力的抗議，儘管兩者之間十分的違和，更遑論當年在野的民進黨是如何強力的反對核災食品。

賴士葆強調，如今反核食跟反萊豬昨是今非的雙重標準都是搬出國際標準、科學數字等自欺欺人的論述，連自己人都說服不了，官員紛紛公開表態不吃萊豬就是最好的說明。

針對總統府發言人張惇涵表示「1218公投之後多數台灣人已經展現要走向世界的決心」，賴士葆認為，這是偏頗錯誤的解讀，因為這次公投沒有綁大選，所以41%的投票率不能以偏概全解釋為多數主流民意，提醒蔡政府不要忘記上次公投結果有780萬人反對核災食品進口，不要低估主流民意之所向。

賴士葆質疑，日本媒體報導說台灣在公投之後會加速解禁福島食品進口，可望在一到三月間開放，不知是誰釋放這樣的訊息給日本，或者是串通好透過外媒這樣的報導，就可以順理成章的變成我們的政策，蔡政府也就箭在弦上的急於逢迎配合日方期待？

賴士葆批評，即使開放核災食品進口，也不能保證台灣可以加入CPTPP；前車之鑒，台灣開放萊豬進口也沒有讓台灣加入國際經貿組織。台灣在外交關係的困境，讓蔡政府永遠自卑的討好美、日，不惜犧牲國民的健康來換取完全沒有把握、不可知、不可測的經貿利益。

賴士葆質疑，有毒食品進口是關乎千秋萬代的國民健康。蔡政府的政策都決定要讓福島的核災食品進口了，總統府說會再溝通，跟誰溝通、怎麼溝通？如果溝通就是宣導和告知，這樣的溝通有意義嗎？