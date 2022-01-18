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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡政府2招展現加入CPTPP決心　處理日本食品禁令、推氫能取代核能

蔡英文赴高雄參加「氫能城市論壇」。（圖／翻拍自蔡英文臉書，下同）

▲蔡英文赴高雄參加「氫能城市論壇」。（資料照／翻拍自蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

台灣、中國相繼申請加入「全面與進步跨太平洋伙伴關係協議」（CPTPP），兩岸在亞太貿易協議的角力成為國際關注焦點；不過，台灣政府先前處理美豬議題時，已向國際展現決心，近日也著手處理日本福島五縣食品禁令的障礙，同時國發會18日也拋出確定排除核能，投入日本相當關注的「氫能」。

總統蔡英文宣布申請加入CPTPP，被外界認為，有意擺脫對中國單一市場的過度依賴；不過，台灣過去在國際上，禁止美國豬肉、禁止日本福島五縣食品進口，都成為打開國際經貿佈局的障礙。因此，蔡英文宣布開放美豬進口後，儘管掀起在野黨反彈聲浪，但在面對反美豬公投時，全黨上下全力辯護，最終成功守下此案，利用公投的結果，向國際傳達與展現，蔡政府處理國際經貿的決心。

由於在美國回歸CPTPP之前，日本是成員國中最具影響力的國家，也是輪值副主席國；這對於日本而言，必須面對台灣、中國同時申請加入的難題，這考驗日本的外交、國際政治與經濟戰略。

在台灣方面，蔡英文政府在處理完美豬議題後，在時程安排上，接續處理外界視為台灣加入CPTPP最大的障礙，正是「日本福島五縣食品禁令」。不過，不同於美豬直接以行政命令處理，而是針對輻射食物的管制，參考科學標準不變，但改從地域管制，回到輻射物質殘留的管制方向。

同時，國發會18日舉行年終記者會時，主委龔明鑫表示，淨零碳排將是國發會積極推動的目標，3月提出台灣淨零碳排路徑圖，2030年前達到節能、綠能與減碳極大化；其中，確定排除核能之外，也宣布政府將投入氫能和CCUS（碳捕捉、利用與封存技術）等相關繼續開發及國際合作。

事實上，「氫能」一直是日本方面引頸期盼的議題，在2015年時，日本國會議員小池百合子拜訪蔡英文時，就討論到氫能發展以及台日能源合作，而民進黨的智庫也組團到日本考察，實地了解日本對「氫經濟」的政策和技術規劃。

民進黨立委趙天麟在2016年時舉辦「高雄氫能城市論壇」時，蔡英文也受邀出席，她當時表示，台灣在發展氫能上有非常好的條件，包括太陽能、潮汐能及風能，都是製造氫氣的清潔能源，而為了建立永續的能源系統，以及實踐非核家園的目標，「氫能，可以是台灣能源轉型的一個戰略選項」。

蔡英文赴高雄參加「氫能城市論壇」。（圖／翻拍自蔡英文臉書，下同）

▲蔡英文赴高雄參加「氫能城市論壇」。（資料照／翻拍自蔡英文臉書）

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蔡英文民進黨氫能核能CPTPP

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