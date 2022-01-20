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為了吳郭魚戰翻！老饕揭「台灣鯛」不敗秘訣　網曝陰影：水溝一堆

▲▼吳郭魚,烤魚,台灣鯛。（圖／資料照）

▲鹽烤吳郭魚是台灣人最愛的料理方式。（圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

去餐廳點烤魚大多是使用吳郭魚，很多魚類料理也是選用這品種，有網友就好奇，商人為了推銷吳郭魚，想出各式各樣的名稱吸引顧客，還看過有變色版的吳郭魚，不禁想知道「商人為什麼這麼喜歡吳郭魚啊？」

原PO在PTT表示，商人為了推銷吳郭魚，還取名叫做「海吳郭」、「台灣鯛」，前陣子甚至看到變色版的紅色吳郭魚，「賣一個吳郭魚，行銷手段花招百出」，背後究竟有什麼龐大利潤，還是吳郭魚有什麼獨特魅力，能吸引店家大力推銷？

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內行人點出，吳郭魚好養殖，相對成本就低，且肉質細緻，老人小孩都愛吃，店家當然喜歡賣，「吳郭魚是我只吃的魚類」、「厚鹽烤很不錯」、「好養，成本低，取個好名又能賣高價」、「吳郭魚不錯吃啦，煎香魚皮，刺又少，紅燒也好」、「現在品種好吃好養又便宜，沒什麼不好。」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲吳郭魚評價兩極。（圖／翻攝自PTT）

不過有些人對吳郭魚有既定印象，擔心養殖環境不夠乾淨，或是養殖環節出問題，魚肉吃起來就會有一股「土味」，「去年在嘉義水溝裡看到一大群，有夠不舒服」、「養殖的不夠厲害容易有土味」、「臭味很重的魚」。

據了解，吳郭魚是在二戰期間日本開發的魚類，原先日本稱作「帝水魚」，後來旗津籍的漁業專家郭啟彰與好友吳振輝一起帶了3、400尾魚苗回集中營，這種魚才正式引進台灣，後人為了紀念這2人才取姓氏叫做「吳郭魚」。

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