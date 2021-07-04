被強制匡列支出近萬元！他嗆市府須付全額　名嘴：不要鬧了台灣鯛

▲李正皓直呼，該名投訴的高雄市民是「台灣鯛」。（圖／ETtoday攝影中心）

實習記者高琳景／綜合報導

本土新冠疫情持續延燒，日前有高雄市民投訴，因為被市政府強制匡列，必須去就醫、隔離等，因為這些費用扣除政府補助還需支付9千多元，認為「政府應支付這些費用」。對此，名嘴李正皓批評「這位陳情人不是乞丐，是刁民。」

李正皓於昨（2）日在臉書發文表示，該名高雄市民投訴，因為被高雄市政府強制匡列，所以得去就醫、隔離等，包含掛號費、計程車費、隔離旅館費用，扣除政府補助，仍須支付9690元，嗆聲「我不是乞丐，但政府應該支付這些費用。」

然而，李正皓卻直呼「這位陳情人不是乞丐，是刁民！」政府當然也可以學國外佛系匡列、佛系隔離，確診後進醫院診療費自付。他並舉例，在美國就診新冠的帳單，包括化驗費、重症加護病房費和醫療照護的費用等等，全部加起來的總金額竟然高達285萬美元（約新台幣7950萬元）。

李正皓也諷刺建議，可以選擇美國最普通的醫療保險，一個月321美金（約新台幣1萬元），這樣你的新冠肺炎看診費用就能一部分由保險支付，運氣好的話你「僅需要負擔幾百萬台幣的醫療費」。

李正皓認為，「罵政府前，想想健保費和税繳了多少？」什麼都要政府出，政府的錢不是開水龍頭就會流出來，一方面享受低稅率、低健保費，另一方面什麼都要政府補助，有這種事？

最後，他直呼「今天如果不隔離你，讓疫情擴散，對別人生命、別人財產的損失，你賠？不要鬧了，台灣鯛。」