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幼稚園通知帶魚！小男童阿嬤霸氣「給整盆」…網笑炸：加菜嗎？

學校老師要學生「帶魚來學校」，結果這名男學童家人似乎會錯意，幫他帶了一個大鐵盆，裏頭則是放著一尾巨大的「過世吳郭魚」笑翻網友。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲學校老師要學童「帶魚來學校」，結果這名男學童家人似乎會錯意，幫他帶了一個大鐵盆，裡頭一條霸氣大魚。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖文／CTWANT

現在幼兒園為了增加更多的親子互動機會，會有許多邀請學童家長一起投入的作業設計，讓孩子的學習過程更豐富，但也因此笑料百出，成為網友討論焦點。日前有網友在「爆廢公社」臉書社團分享，有一所幼稚園要小朋友，「帶魚」來學校，沒想到一位男同學卻超霸氣，帶來學校的魚非常與眾不同，也讓網友看了笑彎了腰。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」中分享了一張照片，搞笑發文說道，「老師說明天帶魚來學校，阿嬤聽到趕快去幫你準備，第二天…」。而從照片中可看到，教室裡的每位小朋友都聽老師的話，多半都帶著小巧的水族箱，裡頭則放著小隻的寵物魚來學校上課觀察。但有一名男學童，帶的卻是超級霸氣的「大鐵盆」，裡頭放的則是一條體型大尾「過世的吳郭魚」，看來這位男童的家人，可能誤會幼兒園老師所謂「帶魚來學校」的意思了。.

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學校老師要學生「帶魚來學校」，結果這名男學童家人似乎會錯意，幫他帶了一個大鐵盆，裏頭則是放著一尾巨大的「過世吳郭魚」笑翻網友。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲男童面前是一尾巨大的「過世吳郭魚」。（圖／翻攝自爆廢公社）

照片曝光後，網友全笑翻，紛紛笑虧「一種阿嬤覺得不能輸的感覺」、「加菜嗎」、「搞不好全班只有他帶對啊！」不過多數人都認為，這應該是阿嬤疼孫子，一種不讓寶貝孫子氣勢輸掉的疼愛表現，但誤會了學校的用意，行為非常可愛。

另外也有人分享自家阿公阿嬤疼孫的「霸氣」行為，有網友就說，「小學自然課，老師說要帶蚯蚓去，跟阿公說，阿公挖了一鍋蚯蚓來學校給我」、「以前學校要小朋友帶一顆雞蛋去做蛋雕，我兒子的阿嬤給他帶駝鳥蛋」。

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