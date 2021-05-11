《火神》才看第1集！狂翻出「背後真實慘例」　痛揭3點：比火危險

▲劇情不僅講述消防員故事，也探討人生課題上也很有共鳴。（圖／翻攝自Facebook／火神的眼淚）

記者周亭瑋／綜合報導

台劇《火神的眼淚》播出後口碑爆棚，就有網友看完第一集，震驚發現劇中情節幾乎是現實改編，更貼出各個原事件新聞，內心瞬間五味雜陳，感慨這些人比火還危險。

劇中，飾演消防員的溫昇豪、林柏宏、陳庭妮等人，在出任務時遇到各種無奈狀況，不乏亂打119、不尊重專業、酒醉路倒等，讓真正的打火弟兄們心有戚戚焉，直言「劇情都是我們的日常，幾乎95%相同，還有更誇張的。」

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一名網友日前在PTT提到，「翻了一下第一集而已，發現真的都是拿現實來改，像一開始射水的；不配合就近送醫被調職；還有長官出來搶道歉，學長心死退休，更有人不滿被取締放煙火，打消防員之後又灑冥紙。」

▲救災已經夠辛苦了，還有很多人在扯後腿。（圖／翻攝自Facebook／火神的眼淚）

光是救護人員挨打的案例，原po就狂貼出10多件，氣得直呼「看了就火大，救護被毆打的一堆啦，注意以下每件都不一樣，還只是部分，根本貼不完。」

最後，他犀利直言，「消防員的三大危險，長官、民代、民眾，火還好處理勒，現在生命三權入法，不用冒險搶救，結果還是會有民眾靠腰，裡面東西很貴，然後叫民代來，硬要人進出冒險......。」

對此，鄉民也非常有感，紛紛回應「好認真查資料，火不會投訴，火只能被撲滅」、「醫院也是，一堆急診室暴力真的很誇張」、「辛苦了，偉大的消防員」、「這就是台灣最美的鯛啊！消防人員只有命都賠出去了，才會換來上級和政客幾滴作秀的淚，然後今天公祭明天忘記」、「台灣的人情味凌駕專業，悲哀」、「這部真的寫實到看完很悶」。