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台北燈節2月11日登場！主燈「祥虎飛船」亮相　舞台設管制區禁飲食

▲2022台北燈節主燈公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲2022台北燈節主燈公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

2022台北燈節將於2月11日至20日登場，北市於20日公布主燈、表演卡司，迎接燈節吉祥物「祥虎」駕駛的主燈TAIPEI 40 宇宙飛船降臨，此次打造「2舞台3燈區」，燈節期間每日晚間6時至10時、每30分鐘舉辦1場主燈秀，而2座舞台區都會設置管制區，但因為目前中央尚未限制人數，因此僅要求觀賞民眾戴口罩、實聯制。

此次台北燈節分為2大舞台、3座燈區，2大舞台分別是劍潭夜市燈區「虎舞台」、芝山河濱燈區「河舞台」，2月11日試燈，2月12日於虎舞台舉辦開幕式，邀請2021年奪下2大金曲獎項的原住民歌手「桑布伊」、第31屆金曲獎最佳樂團「滅火器」與民眾一同點燃台北搖滾之火。

▲2022台北燈節主燈公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲主燈TAIPEI 40 宇宙飛船。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

觀傳局表示，期間2大舞台演出驚喜不斷，包含在地團體台北市立國樂團、台北市立交響樂團、日僑學校太鼓團、震樂堂，以及曾入圍金曲獎最佳新人獎的梁文音、音樂才子蕭閎仁、第31屆金曲獎最佳台語女歌手得主朱海君、能演能唱的全方位藝人羅美玲、YouTube點擊近4000萬次的創作歌手陳忻玥，更不可錯過綜合多元藝術，以音樂及肢體戲劇演出的身聲演繹。

而劍潭夜市燈區「虎舞台」每天晚間6時至10時也會舉辦主燈秀，每30分鐘1場，每場秀3分鐘，最後1場時間為晚間9時57分；芝山河濱燈區則有「水火共舞聲光劇場」，搭配水幕雷射投影及千變萬化的燈光效果，結合創作的音樂氛圍，呈現讓人不禁讚嘆的場景。

▲2022台北燈節主燈公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

此外，因為疫情的關係，2022台北燈節特別推出線上賞燈方案，提供線上民眾不同選擇，如單純的燈飾欣賞、或者跟著不同專業領域的名人一起賞燈，還可選擇與喜歡的大咖網紅走遍燈區及逛街吃喝玩樂。

台北市副市長蔡炳坤受訪時表示，防疫是第一優先，每天都會看疫情發展做需要的調整，今年更加強線上觀賞，並於實體表演區做管制；但因為目前還是二級警戒，所以整體燈節的人數沒有特別限制，僅只有2座舞台區的管制區必須做實聯制、量體溫，且管制區內禁止飲食，而賞燈則是走動式的，希望民眾盡量戴好口罩。

至於能否邊走邊飲食？蔡炳坤回應，現在基本上都要戴口罩，所以邊走邊吃較不合適，防疫為第一優先，第二是帶動人潮。

▲台北市副市長蔡炳坤於台北燈節記者會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲2022台北燈節主燈公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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