隨到隨打！高雄即日起至1／27開大型接種站　現場開放登記

▲高雄市長陳其邁呼籲，過去施打AZ的長輩盡速施打疫苗。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

Omicron變異病毒株明顯社區化及流感化，疫苗專家呼籲盡速施打疫苗增加抗體。高雄市衛生局今(20日)起至27日，連續8天增開大型接種站，而且第1劑、第2劑、第3劑都受理，現場登記名額有限，視當日預約人數及疫苗數量開放接種；另外也可至全市412家合約醫療預約接種。

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▲高雄增開大型接種站，現場1、2、3劑都受理。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局表示，第2劑COVID-19疫苗接種滿12週，即可接種第3劑，可就近向合約醫療院所預約接種，也可至市府公布的大型接種站施打疫苗，現場開放登記但名額有限，以65歲以上長輩為優先，視當天預約人數及疫苗數量開放接種。

▲第三劑疫苗如何選擇看這邊。（圖／高雄市衛生局提供）

至於有民眾疑惑，第3劑疫苗種類該如何選擇？衛生局表示，前兩劑接種AZ的長輩，第3劑可任選BNT、高端或莫德納疫苗，不可選AZ；前兩劑接種莫德納的長輩，第3劑可任選BNT、高端、AZ或莫德納。

▼高雄增開大型接種站時間出爐。（圖／高雄市衛生局提供）

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